Otřesná událost: bavorské krematorium přidávalo do uren části jiných těl

Když si zákazník vyzvedne urnu zesnulé osoby, obecně předpokládá, že si nese domů pouze ostatky zemřelého člena rodiny. Ne tak v bavorském Řezně. Tamní krematorium je podezřelé z přidávání částí cizích ostatků do uren.

Německé úřady pracovníky krematoria už vyšetřují. Podle státního zástupce se jedná až o 200 případů z let 2011 až 2015, které zahrnují porušování nakládání s odpady a znesvěcení hrobů. Úřady také nařídily provést v krematoriu prohlídku a zabavit část dokumentace.

"Přidané části nepochází z jiných těl určených ke spálení, ale pravděpodobně z lékařských zákroků, jako jsou amputace, nebo odstranění tkáně," uvedl generální prokurátor Theo Ziegler. Tyto části těl a vzorky tkáně měly být zlikvidovány jako zvláštní odpad. Motiv takového jednání je stále nejasný, přičemž Ziegler řekl, že by mohlo jít o osobní obohacení. Původ dodaných částí těl je zatím v šetření.

"Pokud se potvrdí tato obvinění, byl by to jasný trestný čin znesvěcení hrobů," poznamenal mluvčí spolkového svazu německých pohřebních ústavů Oliver Wirthmann. „Taková událost by byla otřesná a nemůže být odůvodněna žádným způsobem. Každá kremace musí být provedena individuálně, aby se zabránilo smíchání popela," vysvětlil.

Čtyři zaměstnanci také údajně při dvou příležitostech použili dary neznámých částek pro své soukromé účely. Běžné urny pak byly účtovány mnohem dráž. Prokurátoři tvrdí, že tyto případy představují podvod.

Krematorium v Řezně není jediné, které je vyšetřováno v souvislosti s nesprávným nakládáním se zemřelými v uplynulých letech. V Norimberku byli v roce 2009 zaměstnanci krematoria shledáni vinnými za prodej zlata ze zubů nebožtíků klenotníkům ve výši 130 tisíc eur. Ve městě Giessen zas v roce 2014 soud vynesl rozsudek nad hrobníkem za otevření rakve a krádeže šperků. Trestuhodné nakládání s lidskými ostatky se nevyhnulo ani městečku Bad Kreuznach v Porýní, kde byl místní hrobník v roce 2013 přistižen jak plní urny pískem namísto popela zemřelé osoby.

