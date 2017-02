Palestinci tvrdí, že Trump dal svým přístupem Izraeli volnou ruku

Hlavní palestinský mírový vyjednávač Saíb Irikát v reakci na středeční jednání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Bílém domě řekl, že Netanjahu prosazuje apartheid. Prezident USA Donald Trump totiž na setkání s Netanjahuem opustil dosavadní americkou politiku. Řekl, že je mu jedno, zda nakonec vzniknou dva státy nebo jeden. Tedy také nezávislá Palestina.

Podle Irikáta je jedinou alternativou Netanjahuovy představy o zavedení "apartheidu" žít v "jednom sekulárním a demokratickém státě na území historické Palestiny, kde budou mít všichni, křesťané, muslimové a židé, stejná práva".

To však neodpovídá názoru mnoha Izraelců, kteří si přejí, aby byl Izrael židovským státem.

Na Trumpova slova reagoval také palestinský radikální Hamas, který vládne Pásmu Gazy. "To, co Trump řekl, je nové, ale ať říká cokoli, my v Hamasu stále věříme v to, že jedinou cestou k osvobození naší země od izraelské okupace je odboj. USA nyní kryjí agresi, okupaci a konfiskaci palestinské země. USA k otázce lidských práv pro Palestince nepřistupují vážně," řekl mluvčí Hamasu Hazím Kásim.

Podle komentátora izraelského levicového deníku Haarec se tisková konference Netanjahua a Trumpa vyznačovala rozporuplnými výroky, politickými slogany, odlišnými stanovisky odloženými elegantně stranou a neznalostí. Trump a jeho okolí mají podle listu velmi omezené vědomosti o podstatě izraelsko-palestinského konfliktu a nejsou schopni formulovat pevnou strategii.

Kritika Trumpa

Když Trump řekl, že pro něj je jedno, zda nakonec vzniknou dva státy nebo jeden, znamená to podle listu, že Trump Izrael vhání do náruče společného státu Židů a Arabů, což si většina Izraelců nepřeje. V Izraeli se hovoří spíš o autonomii pro Palestince nebo o jejich státě, který nebude mít všechny atributy státu. "Dá se pochybovat o tom, že Trump sám rozumí tomu, co řekl," napsal Haarec.

Netanjahua po jednání v Bílém domě zpovídali izraelští novináři a vysloveně se ho ptali, zda je tedy dvoustátní řešení mrtvé. Netanjahu řekl, že to záleží na tom, jak se tento termín definuje. Předseda palestinské samosprávy Mahmúd "Abbás neuznává Izrael jako židovský stát, stále hovoří o právu (palestinských uprchlíků) na návrat a nesouhlasí s tím, aby izraelská armáda kontrolovala celý Západní břeh Jordánu. Tato jeho politika je pro nás nepřijatelná," řekl premiér.

Palestinský profesor z Islámské univerzity v Gaze Mušír Ámir řekl, že Trump poskytl Izraeli volnou ruku k tomu, aby si dělal co chtěl. Minulý prezident Barack "Obama měl nad Netanjahuem aspoň nějakou kontrolu," sdělil.

