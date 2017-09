Pan Brexit zdraví Němce - Nigel Farage míří na pozvání AfD do Berlína

/ANKETA/ Na jedné straně náboženská svoboda, na druhé práva sexuálních menšin. V USA probíhá soud s cukrářem, který odmítl vyrobit svatební dort pro pár téhož pohlaví. Zdůvodnil to tím, že by to bylo proti jeho víře. Cukráře teď podpořilo i americké ministerstvo spravedlnosti.