Pan prezident odchází

V neděli si zvolí Němci novou hlavu státu. Měl by se jí stát Frank-Walter Steinmeier. Čím byl ale pro naše severní sousedy a svět končící prezident Joachim Gauck?

Málokdo si hned uvědomí, že posledních pět let jsou v čele spolkové republiky dva politici pocházející z bývalého východního Německa. Pro oba je charakteristické, že více je milují v západní části země než doma na východě.

Platí to především pro prezidenta Joachima Gaucka. Východní regiony na něho pohlížely jako na antikomunistu, ne všem bylo po chuti jeho působení v čele úřadu Spolkového zmocněnce pro dokumenty ministerstva státní bezpečnosti (Stasi). Bývalý evangelický pastor Gauck jasně deklaroval vůli zúčtovat s komunistickou minulostí.

Prezident z taxíku

Podle komentátora Českého rozhlasu Roberta Schustera dokázal Gauck především rehabilitovat německý prezidentský úřad, protože jeho dva předchůdci ho opustili předčasně. „Byl realistou, který se nebál pohlížet do budoucnosti s nadějí. Obstál také v zahraničí. Při návštěvě Číny si vymínil návštěvu vysoké školy, kde debatoval se studenty, a při návštěvě Turecka připomněl dodržování lidských práv, za což si od tureckého prezidenta vysloužil kritiku," hodnotí končícího prezidenta SRN Schuster.

Gauck o úřad usiloval dvakrát. V roce 2010 nad ním vyhrál Joachim Wulff. Druhá šance přišla v únoru 2012. Když jel taxíkem na letiště, zavolala mu kancléřka Merkelová a oznámila, že její strana ho chce nominovat na prezidenta. Byl to pro něj malý šok. Věděl totiž, co o něm předtím Merkelová jako o kandidátovi na budoucí hlavu státu řekla: „Jedno je jisté. Rozhodně to nebude on!" Nabídku však přijal a pro Merkelovou i Německo to byla vynikající volba.

Omluvil se Čechům

Joachim Gauck se během posledních pěti let stal nejenom pro Evropu výjimečnou morální autoritou. Pražský zpravodaj deníku Die Welt Hans-Jörg Schmidt je kvůli tomu z odchodu prezidenta smutný. „Podle mého byl jeden z nejlepších, jakého Němci měli. Uznával, že Němci v Čechách spáchali strašné zločiny, za což se omluvil a poklonil v Lidicích. To byl výrazný čin a za to mu jsem vděčný," řekl Deníku. Přál by si, aby byl příkladem i ostatním německým politikům. Laťku nastavil Gauck vysoko. Ještě před vyhlášením Bundestagu označil vyvraždění Arménů Turky v roce 1915 za genocidu. Odsoudil vypalování cizineckých ubytoven v zemi. Pomoc uprchlíkům neodmítal, ale vyzval k rozumné regulaci migrační vlny. „Máme srdce dokořán, ale nemáme bezedné kapsy," vzkázal politik, který není rozvedený, ale od roku 1991 s manželkou nežije. Jeho partnerkou a „náhradní" první dámou je novinářka Daniela Schadtová.

Pastor, demonstrant, „prezident svědomí"

Narodil se 24. 1. 1940 v Rostocku. Ženatý, 4 děti.

■ Jeho otec byl v 50. letech odvlečen na čtyři roky do sovětského gulagu.

■ V roce 1965 vystudoval teologii a působil jako evangelický kněz.

■ V roce 1989 organizoval protirežimní demonstrace.

■ Po pádu berlínské zdi byl krátce poslancem posledního východoněmeckého parlamentu.

■ V letech 1991 až 2000 šéfoval úřadu pro studium bývalé tajné policie.

■ Prezidentem byl zvolen v roce 2012.