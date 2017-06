Historický krok: papež František jmenoval prvního švédského kardinála

Bílý dům dnes vydal k imigračnímu dekretu nová kritéria pro vstup do Spojených států. Vláda prezidenta Donalda Trumpa je stanovila zhruba po 72 hodinách, co Nejvyšší soud USA částečně odblokoval protiimigrační nařízení. Ta by prozatím měla platit po dobu 90 dnů.