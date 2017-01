Paraguayská soutěž Miss Baculka brojí proti diskriminaci obézních

Asunción - Nabourat tradiční představu o ideálu ženské krásy a bojovat proti diskriminaci je cílem paraguayské soutěže Miss Gordita (Miss Baculka).

Podmínkou soutěže, jejíž pátý ročník se konal v noci na dnešek v paraguayské metropoli Asunción, je minimální hmotnost 95 kilogramů. Informoval o tom španělský deník El Mundo."Když se díváte na televizi, je plná štíhlých moderátorek a modelek, které evidentně podstoupily nějakou plastickou operaci. A to mě přivedlo na myšlenku udělat tuhle soutěž, jako protest," vysvětlil brazilský organizátor soutěže Michael Beras.



Letošní vítězkou se stala třiadvacetiletá studentka podnikového managementu Romina Vernaová. Podobně jako na jiných soutěžích krásy se 14 dívek představilo ve večerních šatech a předvedlo i promenádu v plavkách.



"Konzumní společnost upřednostňuje ženy hubené a velmi štíhlé a právě je preferuje například v reklamě na různé výrobky. A my buclaté? My jsme přece také krásné a svůdné," postěžovala si agentuře AP Jessica de Souzaová, která skončila druhá.



Organizátor soutěže, kterou zaštítila paraguayská pobočka organizace Amnesty International, také oznámil, že levicová poslankyně Rocío Cascová se chystá předložit nový návrh zákona. Podle něj by tamní obchody měly mít povinnost nabízet oblečení pro muže a ženy s hmotností nad 70 kilogramů.



Soutěž Miss Gordita má v Paraguyai své příznivce, ale i řadu odpůrců. Těm se nelíbí, že se tak podporuje obezita, která přitom škodí zdraví. Beras ale soutěž hájí. "Být tlustý je osobní věc. Nechceme podporovat nezdravý životní styl, ale chceme bojovat proti diskriminaci," tvrdí organizátor soutěže.



Paraguay má velký problém s obezitou. Podle statistiky ministerstva zdravotnictví je obézní asi čtvrtina Paraguayců a každý třetí člověk má nadváhu. Podobně jako v nedalekém Chile, kde v boji s obezitou vláda například zakázala i takzvaná kindervajíčka.

