Paříž se bojí veder, vyhlásila nouzový stav. Platí oranžový stupeň

Již druhým rokem žije Francie ve výjimečném stavu kvůli teroristickým útokům. V létě se k tomu připojuje i „výjimečný" stav upozorňující na nebezpečí nadměrných teplot. Paříž je teď na stupni číslo 3.

Trojku vyhlásila pařížská radnice poté, co v těchto dnech očekává teploty ve stínu kolem 36 stupňů Celsia. Teplotní plán má čtyři stupně a je kromě cifer označen i barevně. Jednička má zelenou barvu, dvojka žlutou, trojka oranžová – ta byla vyhlášena nyní, a nejvyšší stupeň je červený.

Paříž se při vyhlašování řídí údaji, které dostává od meteorologické agentury Meteo France a zdravotního ústavu, který klasifikuje možnosti ohrožení jednotlivých kategorií obyvatel podle zdravotních omezení a věku. Jak pařížská radnice, tak uvedené instituce se shodly na tom, že oranžová, pokud by nepřešla do červené, by mohla platit minimálně do čtvrtka.

Součástí oficiálních informací jsou rady, jak se mají nejohroženější skupiny obyvatel – třeba děti a senioři – chránit v horkém počasí. Varování směřuje i k lidem, kteří v rámci své profese musejí pracovat na otevřených prostranstvích. Radnice se snaží například prostřednictvím SMS a telefonátů starším lidem na nebezpečí veder upozornit a předat jim případné rady, jak se chovat. Úřady vybízejí i obyvatele města, aby sami upozornili seniory a případně průběžně dohlédli na starší sousedy.

V pohotovosti jsou zdravotníci a sociální pracovníci v terénu, na různých místech v Paříži jsou otevřená místa, kde se lze ve vedru občerstvit a zchladit. Obavy hlavního města Francie jsou oprávněné. V roce 2003 během vlny velkých veder zemřelo na následky vysokých teplot v celé zemi 15 tisíc, většinou starších lidí.

Francie nyní registruje v celé zemi, včetně Paříže 51 oblastí, kterých se vlna veder může dotknout a způsobit lidem problémy. Podle Meteo France vedra v zemi tímto měsícem neskončí, mohou se opakovat ještě v červenci a v srpnu.

Vedra s do Evropy vracejí v nepravidelných intervalech. Například před deseti lety dosahovaly teploty ve stínu v jižních regionech kontinentu až 46 stupňů Celsia. V roce 1982 naměřili v Aténách dosud rekordních 48 stupňů Celsia. Před sedmi lety trápily vysoké teploty Itálii, například v centru Říma bylo v ulicích až 45 stupňů Celsia.

Před dvěma lety zaznamenala rekordní teploty také Velká Británie, kde bývají léta obvykle relativně mírná. V roce 2015 i tady dosahovaly rtuť v teploměru až 35 stupňů Celsia.

Vedra v Evropě kromě zdravotních problémů způsobují vlny požárů. Poslední velké ohně v Portugalsku zabili více než šest desítek lidí, letní požáry ihroižují pravidelně také oblasti v Chorvatsku a Řecku.