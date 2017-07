Paul McCartney dosáhl dohody o autorských právech a má dohled nad dílem Beatles

Bývalý člen Beatles Paul McCartney dosáhl dohody, týkající se autorských práv k archívu této hudební skupiny. Může se tak vyhnout právní bitvě, která by měla zásadní následky pro celou oblast hudebního podnikání.

Paul McCartney podal letos v lednu žalobu k americkému soudu, jíž se domáhal po společnosti Sony ATV Music Publishing autorských práv ke 267 skladbám, které složil spolu s Johnem Lennonem. Jeho právník Michael Jacobs koncem minulého týdne informoval soudce, že obě strany "vyřešily tuto záležitost uzavřením dohody a důvěrném urovnání". Jacobs poté požádal newyorského federálního soudce Edgara Ramose, aby žalobu stáhl. Podrobnější komentář obě strany odmítly.

McCartney se rozhodl zažalovat Sony krátce po rozhodnutí jiného, britského soudu. Ten loni v prosinci řešil obdobný spor mezi Sony a hudební skupinou Duran Duran a dal překvapivě za pravdu vydavatelské společnosti.

Celý spor se točí kolem amerického zákona o autorských právech z roku 1976, jehož cílem bylo posílit pozici skladatelů vůči vydavatelům. Podle tohoto zákona mohou skladatelé získat autorská práva ke svým dílům, postoupená hudebním vydavatelům, zpět 35 let od vydání skladeb. Pro skladby použité před rokem 1978 platila lhůta 56 let. Tuto lhůtu brzy naplní první vydaný singl Beatles "Love Me Do", od jehož prvního vydání v roce 1962 uplyne 56 let v roce 2018.

Americký zákon se často považuje za zlatý standard v zábavním průmyslu, ale britský soud zvolil loni v prosinci jiný výklad. Skupině Duran Duran, známé zejména díky ústřední melodii bondovky Vyhlídka na vraždu, odmítl práva k jejím popovým hitům z 80. let vrátit a uvedl, že v Británii americký zákon neplatí.

Podle McCartneyho právníka ho pak výkonný ředitel Sony na jednom koncertě varoval, že za práva k archívu Beatles bude Sony bojovat ještě tvrději.

Autorská práva k písním Beatles koupil od McCartneyho v roce 1985 Michael Jackson za 47,5 milionu dolarů (aktuálně v přepočtu 1,2 miliardy korun). Práva později přešla pod vydavatelství Sony ATV, které bylo původně společným podnikem Jacksona a japonské firmy Sony Corporation. Ta loni odkoupila 50 procent akcií někdejšího krále popu od jeho dědiců za 750 milionů dolarů a stala se tak stoprocentním vlastníkem práv k milionům světových písní.

Ironií osudu je, že Jackson koupil v 80. letech práva k písním Beatles nedlouho poté, co s Paulem McCartneym vedl rozhovor o významu hudebních vydavatelů, což se později stalo pro bývalého člena Beatles bolavým tématem.

McCartney požádal o navrácení autorských práv už v roce 2008. Podle současné mimosoudní dohody McCartney slíbil, že zajistí nad archívem Beatles zodpovědný dohled.