Peklo v Portugalsku: Téměř stoletá stařenka přežila požár ve vodní nádrži

/VIDEO/ Jeden z nejstrašlivějších lesních požárů v historii Portugalska, který připravil o život 62 lidí, dokázalo ve vodním „úkrytu" přežít dvanáct obyvatel jedné vesnice. Útočiště jim poskytla nádrž, ve které strávili více než šest hodin. A to včetně pětadevadesátileté ženy.

Portugalsko se vzpamatovává z obrovské tragédie, při které většina obětí uhořela v autech poté, co jim požár odřízl cestu. Další se udusili, někteří zemřeli při pokusu o útěk. Do boje s živlem bylo povoláno na 1700 hasičů.

Jsou však i tací, kteří dokázali portugalské peklo přežít. Celkem dvanáct lidí se zachránilo únikem do vodní nádrže. V ní pak čekali na záchranu šest hodin. Mezi nimi byla i postižená pětadevadesátiletá žena. „Kdybychom se tak nerozhodli, všichni bychom zemřeli," citovala BBC jednoho z přeživších.

A děkovat může především Maríi do Céu Silvaovové, která část obyvatel vesnice Nodeirino schovala ve své nádrži. Tato myšlenka ji napadla v momentě, když se snažila zachránit svou téměř stoletou matku.

„Manžel mi řekl, abych ji posadila do auta. Sama se ovšem do něj nemohla dostat a tak mi řekla, ať ji tu nechám zemřít," popsala situaci deníku Correio da Manhã. „Nakonec jsme ji s pomocí mého syna odnesli do nádrže," dodala. Vodní hladina zachránila i jejího 81letého otce.

„Bylo to jako z hororu. Vítr byl tak silný, že odnesl i střechu," popsala dále tragédii portugalská hrdinka. Další přeživší vypověděli, že se oheň šířil neskutečnou rychlostí. Vedro bylo nepředstavitelné, lidé byli zmatení a plakali.

Většina uhořela v autech

Zmatek na dálnici, kde uhořely desítky lidí, přižila María de Fátima Nunesová s manželem. „Manžel byl popálený na paži, mně hořelo oblečení na hrudi," citoval ženu server BBC.

Podle jejích slov se na auta valil oheň ze všech stran. Automobily do sebe ve snaze uniknout narážely. Pár, který jel za nimi, prý uniknout nedokázal. „Křičela jsem na tu ženu, aby rychle vylezla z auta, bohužel se jí to nepodařilo. Jejímu manželovi sice ano, přesto zemřel," dodala María de Fátima Nenesová.

Požár vypukl v sobotu odpoledne u města Pedrógão Grande. Vláda na boj s živlem vyslala dva armádní bataliony. Podporu slíbila také Evropské unie. Požární letdala vyslaly Francie i Španělsko. Příčina požáru zatím není známa. Portugalsko v posledních dnech čelilo tropickým vedrům přes 40 stupňů Celsia.