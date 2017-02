Pentagon předložil předběžný plán opatření k porážce Islámskému státu

Americké ministerstvo obrany přdstavilo prezidentovi Donaldu Trumpovi předběžný plán opatření nutných k porážce Islámského státu (IS). Podle agentury Reuters to oznámil mluvčí Pentagon Jeff Davis.

Americký ministr obrany Jim Mattis (vlevo) a britský ministr obrany Michael Fallon.Foto: ČTK/AP/Virginia Mayo

Podle Davise plán se zaměřuje nejen na pozice IS v Sýrii a v Iráku, ale i ve zbytku světa. Bližší podrobnosti sdělí na zasedání bezpečnostní rady státu ještě dnes americký ministr obrany James Mattis.

Trump ihned po nástupu do funkce 20. ledna dal ministerstvu obrany zhruba měsíc na to, aby představilo bojovou strategii nutnou k celkovému zničení IS.

