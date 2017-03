Peru zažívá nejhorší záplavy od roku 1998, mají už 43 obětí

Peru se v posledních týdnech potýká s nejhorší přírodní pohromou za téměř 20 let. Silné lijáky způsobily záplavy a sesuvy půdy, při nichž od konce ledna zemřelo nejméně 43 lidí a přes sedm desítek dalších bylo zraněno. Zasaženy jsou tři čtvrtiny regionů této jihoamerické země, informuje list El País. Hrozí nedostatek pitné vody a epidemie infekčních nemocí.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Peruánský institut civilní obrany tento týden oznámil, že postiženo je asi půl milionu lidí. Zničeno bylo 6500 domů a kolem 30 škol. Rozvodněné řeky a sesuvy půdy rovněž poškodily na 6000 kilometrů silnic, včetně panamerické dálnice.

Nejhorší je situace na severu v pobřežních regionech Piura, Tumbes a Lambayeque, kde úřady vyhlásily krizový stav.

Také v metropoli Limě se rozvodnila řeka Rímac, která zaplavila ulice, náměstí i slavný park Muralla se zbytky historického opevnění a jezdeckou sochou španělského dobyvatele Franciska Pizarra.

Peruánská vláda v Limě posunula začátek nového školního roku a nařídila omezené čerpání pitné vody. Řeka Rímac je hlavním zdrojem pitné vody pro celou metropolitní oblast Limy.

Čtěte také: Nizozemsko, gratulujeme! zní z Evropy

V důsledku rozvodněných řek hrozí šíření infekčních nemocí, v posledních týdnech bylo v Peru zaznamenáno přes 200 případů onemocnění horečkou dengue a u dalších skoro 1000 lidí je podezření na tuto nemoc, která může být smrtelná. Ministerstvo zdravotnictví vyslalo speciální týmy do nejohroženějších oblastí, kde se mají snažit zabránit vypuknutí epidemie.

Situace se podle meteorologů nezlepší ani v následujících dnech, čekají se další srážky, zejména na severu země.

V souvislosti s nynější přírodní pohromou se také rozhořela debata, zda by se Peru nemělo vzdát pořádání Panamerických her v roce 2019. "Myslím, že bychom měli orientovat všechny zdroje, které by se investovaly do Panamerických her, na obnovu země v postižených oblastech," řekl šéf národní konfederace soukromých podniků Roque Benavides.

Ministr dopravy Martín Vizcarra ale pořádání her podpořil s tím, že to přinese tolik potřebné investice do sportovní infrastruktury. Podle informací ministerstva školství by měl být rozpočet Panamerických her, které se budou konat v létě 2019 v Limě, asi čtyři miliardy solů (asi 31 miliard Kč).

Čtěte také: Překvapila nás vstřícnost lidí, říkají dobrodruzi na koloběžkách

Nynější záplavy v Peru jsou nejhorší od roku 1998, kdy začátkem roku zemřelo v důsledku povodní přes 140 lidí a zničeno bylo na 14.000 domů. Nejhorší situace byla tehdy rovněž v severních pobřežních regionech.