Pět tisíc let stará mohyla podobná Stonehenge odkryla své pohřebiště

Polévka minestrone, spaghetti carbonara a navrch tiramisu. Italská kuchyně je slavná po celém světě. Ale dnes večer došlo na jiné menu. Češi to svým vrstevníkům z Itálie pěkně „opepřili". Na evropském šampionátu fotbalistů do 21 let zvítězili 3:1 a zvýšili své šance na postup ze skupiny.