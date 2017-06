Plánujete návštěvu Oktoberfestu? Tuplák za 410 korun, litr vody za 230

Litr piva na nejslavnějším pivním festivalu světa, mnichovském Oktoberfestu, vyjde v některých stanech až na jedenáct eur (téměř 287 korun). To je ještě více než v roce 2016.

Nejlevnější litrový džbánek pořídíte za 10,60 eura (asi 278 korun). za tuto cenu se bude ale nabízet je ve dvou festivalových stanech.

Ceny piva na Oktoberfestu rostou pravidelně rok co rok už od začátku 70. let minulého století. Před 14 lety jste si mohli tuplák vychutnat za 6,30 eura (asi 165 korun v současném kurzu).

Hlouběji sáhnou do peněženky i ti, kteří neholdují alkoholu. Litr obyčejné pitné vody bude podle oznámení mnichovské radnice stát letos v průměru 8,73 eura (téměř 230 korun). Oproti loňskému festivalu je to o 46 centů více (asi 12 korun). Nealkoholická limonáda se přiblíží deseti eurům (9,55 eur), to je kolem 250 korun.

Nejdražším nápojem Oktoberfestu, který se odehraje ve 14 velkých pivních stanech, bude pšeničné pivo za 15,60 eur (v přepočtu téměř 410 korun).

Letošní Oktoberfest proběhne od 16. září do 3. října. Očekává se návštěva kolem pěti milionů milovníků piva.