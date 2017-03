Plány polské vládní strany: chce převzít regionální média

Polská vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) bývalého premiéra Jaroslawa Kaczyńského chce vrátit do polských rukou regionální média, nyní vlastněná hlavně německými koncerny, aby jí pomohla vyhrát místní volby v příštím roce. Uvedl to dnes polský opoziční list Gazeta Wyborcza.

Jaroslaw Kaczyński.Foto: ČTK/PAP/Jacek Turczyk

"Není možné, aby velice delikátní podnikání bylo v rukou cizího kapitálu," tvrdí náměstek ministra kultury Jaroslaw Sellin. Nejlepší by podle něj bylo, kdyby zahraniční koncerny dobrovolně odprodaly své podíly státu, ale nevylučuje ani "urychlující mechanismy, pokud zjistíme, že neporušují zákon".

Ve čtvrtek má na toto téma jednat sněmovní výbor pro kulturu a média, jehož členka Barbara Bubulová (PiS) označuje "repolonizaci" regionálních médií za "strategické rozhodnutí", protože je nezbytné "rozbít monopol zahraničních mediálních skupin". Poslankyně přitom připouští i možnost "odebrat jim noviny".

Asi 90 procent polského regionálního tisku se nachází v rukou koncernů se sídlem v Německu - Axel Springer, Bauer či Neue Passauer Presse, jehož skupina Polska Press zahrnuje dvacítku deníků o celkovém nákladu převyšujícím milion výtisků.

Ideální nástroj propagandy

"Repolonizace prostě znamená převzetí moci v médiích. Má to být podobná operace, jakou dříve bylo převzetí celostátních veřejnoprávních médií," řekl listu sociolog Mikolaj Cześnik. "PiS si chce zajistit vítězství ve volbách samospráv. Má silnou podporu na venkově, ale na úrovni obcí a okresů je to horší. Lokální média tady často bývají jediná, která poskytují informace o tom, co se děje ve městě, v obci či okresu," dodal.

"Pro PiS by to byl ideální nástroj propagandy," míní Gazeta Wyborcza.

Terčem nevole vládního tábora se stal německo-švýcarský koncern Ringier Axel Springer, který v Polsku vydává nejčtenější bulvární list Fakt a polskou verzi časopisu Newsweek, která je velice kritická vůči PiS. Vládní tábor se podle nejmenovaného zdroje deníku pokoušel převzít oba tituly prostřednictvím pojišťovny PZU, ale narazil na rozhodné odmítnutí.

Teď se ale tato otázka vrací poté, co veřejnoprávní televize, ovládaná PiS, zveřejnila dopis zaměstnancům od šéfa vydavatelství Marka Dekana ke zvolení bývalého polského premiéra Donalda Tuska do čela summitů Evropské unie, navzdory polské vládě a Kaczyńskému: "Spolu s Tuskem vyhráli všichni Poláci, kteří jsou hrdí na členství v unii. Prohrála kromě Jaroslawa Kaczyńského dobrá pověst Polska jako spolehlivého partnera v EU."

Vládní média píší o "německé instrukci pro polské novináře", mluvčí PiS označila Dekanův dopis za "nepřípustný, pobuřující a skandální", zatímco šéf poslanců PiS Ryszard Terlecki hovoří o "skandálním vměšování zahraničního vydavatele do polské politiky". Znepokojení vyjádřila i polská diplomacie.

Koncern Dekanův oběžník hájí, ale v samé firmě podle deníku panuje pohřební nálada. "Dál hovoříme o nezávislosti, evropských hodnotách a svobodě slova, ale nejsme si jisti, co udělá firma, pokud vláda zvýší tlak. Už teď cítíme, že chybí inzerce od státních firem. A vláda může zatlačit i jinak, například vynutit si změny v redakcích," postěžoval si v listu Gazeta Wyborcza nejmenovaný manažer.

