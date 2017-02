Pochybná plastická chirurgie v Albánii bují mimo zákon

Žena se strnulou tváří si rukou zakrývá absces, který ji hyzdí. Stala se obětí estetické chirurgie v Albánii, praktikované v legislativním vakuu, které lékaře v této balkánské zemi znepokojuje. Vše začalo tak, že jednatřicetiletou Emiru Selovou zneklidnily první vrásky. Proto se nechala od své kadeřnice přesvědčit, že s pomocí pouhé injekce v přepočtu za zhruba 1600 Kč tyto známky stárnutí zmizí.

"Ujišťovala mě, že nic neriskuji, dokonce mi jmenovala známé ženy, které využily jejích služeb. Nepřemýšlela jsem o tom dlouho, uvěřila jsem jí a na nic jsem se už neptala," říká chvějícím se hlasem blondýnka se zelenýma očima.

Kadeřnické či kosmetické salony, nespecializovaná zařízení, nabízejí tyto služby bez kontroly v absolutním právní vakuu. Jediná injekce produktu, jehož složení ani množství Emira nezná, stačila k tomu, aby jí koncem srpna zničila život. I když užívá antibiotika, neustále má horečku a cítí bolest. Absces na pravé tváři způsobuje, že má oko napůl zavřené, tvář paralyzovanou a opakovaně se jí chce zvracet.

"Jsem z toho tak zničená, že jsem se pokusila o sebevraždu," svěřuje se žena, která přišla o místo bankovní úřednice. Její jedinou nadějí je operace na italské klinice, kterou má nyní podstoupit.

Dvaadvacetiletá studentka ekonomie Elisa Lurová se chystá na operaci laserem, aby se jí vrátila její původní podoba: permanentní make-up obočí, za který dala v malém butiku v přepočtu asi 1350 Kč, skončil katastrofou. Dívka má teď tvář pokrytou bolestivými jizvami.

"Estetická chirurgie se stala výnosným obchodem. Pacient je jen klientem, který je vystaven mnoha rizikům, zejména kvůli používání syntetických produktů jako je silikon a akrylamid, jež jsou nabízeny za nízké ceny," řekla agentuře AFP lékařka Eriona Shehuová, která pracuje jako dermatoložka v univerzitní nemocnici v Tiraně.

"S injekční stříkačkou pracuje stále více podvodníků. Problémem jsou i produkty, z nichž některé jsou v Evropě zakázané, ale nelegálně se dovážejí do Albánie z Turecka nebo Číny," tvrdí plastický chirurg ze soukromé tiranské kliniky Panajot Papa.

"Vzorem je jim (americká modelka a podnikatelka arménského původu) Kim Kardashianová. Hýždě, stehna, rty či prsní implantáty ničí život mladým Albánkám usilujícím o krásu, která se pro mnohé z nich stává časovanou bombou," pokračuje Shehuová.

Typická klientka je podle albánských lékařů ve věku 16 až 28 let. Jak uvádí ekonomický časopis Monitor, počet žádostí o výkon v plastické chirurgii se v roce 2015 zvýšil o více než 50 procent. Reklama je přitom všudypřítomná. "Přijdete-li ve třech, každá bude mít slevu 20 procent," hlásá jeden salon krásy.

Doktor Papa líčí, jak léčil desítku dívek ve věku od dvaceti do sedmadvaceti let, které si nechaly v přepočtu za 1100 až 1350 Kč zvětšit rty a tváře s pomocí injekčně aplikovaného silikonu. Ten je například ve Francii od roku 2000 zakázán. "Léčil jsem jim edémy a záněty, jimiž by mohly trpět celý život," říká chirurg.

Albánské lékaře znepokojují zahraniční kolegové, kteří z Itálie, Turecka a Řecka přijedou na jeden víkend a pak zase odjedou. Někteří nemají ani kvalifikaci, ani diplom v oboru.

Mluvčí tiranského soudu Alba Nikollová přiznává, že je dnes nemožné zahájit vyšetřování pouze na základě stížností. S touto beztrestností chtějí úřady skoncovat. Připravuje se zákon v souladu s požadavky Evropské unie, do níž by Albánie chtěla vstoupit. Návrh zákona stanoví i sankce, v jejichž rámci může být uzavřeno takové zařízení, které používá syntetické produkty. A pokud jde o zdravotní důsledky, tresty se pohybují od tří do deseti let nepodmíněně.