Počítače zkolabovaly a zkolabovaly i British Airways. Nelétají.

Celosvětový výpadek firemních počítačových sítí způsobilo, že jedna z nejstarších světových leteckých společností British Airways (BA) přestalo dnes odbavovat lety na letištích v různých koutech světa. Výpadek se projevil i na linkách mezi Prahou a Londýnem.

Cestující na londýnském letišti Gatwick marně čekají na odlet s British Airways.Foto: ČTK/PA

Odpoledne už nelétaly letadla britského dopravce z londýnských letišť Heathrow a Gatwick. „Zásadní porucha informačního způsobuje velmi vážné narušení našich letových operací na celém světě," uvedla v prohlášení společnost. Zástupci aerolinek popřeli, že by poruchu měli na svědomí hackeři. Výpadek nebyl způsoben ani proto, že počítačové sítě společnosti provozovala externí společnost. BA sdělila, že tento komunikační kanál je plně v její kompetenci.

Chaos as global IT failure takes out all British Airways flights out of London https://t.co/k8DXiBH76G by @mikebutcher — TechCrunch (@TechCrunch) 27. května 2017

Potíž ale spočívá v tom, že do konce loňského roku propustila společnost stovky pracovníků IT a převedlo provoz do Indie. Společnost ušetřila na nákladech, ale zřejmě tím zkomplikovala spolehlivost svých informačních systémů.

Ačkoli se předpokládalo, že se výpadek podaří vyřešit od pěti nebo šesti hodin odpoledne londýnského času, nakonec BA prodloužily přerušení provozu na celou sobotu. Aerolinie proto žádají všechny cestující, aby v Londýně nejezdili na obě uvedená letiště.

Problémy postihly nejen internetové propojení, to znamená webových stránek a mobilních aplikací, nefungovaly ani telefonní linky.

All @British_Airways flights leaving from Heathrow and Gatwick for the rest of today have been cancelled https://t.co/vSSbgnIOTK pic.twitter.com/yYbARGCdz0 — ITV News (@itvnews) 27. května 2017

Expert na leteckou problematiku Julian Bray uvedl pro BBC, že „zmrazený" systém neumožňuje jak vzlety letadel, tak veškerou manipulaci se zavazadly, jakákoli potvrzení pro cestující a další administrativu.

Ochromená letadla British Airwas navíc blokují tubusy na letištích a blokují tak výstupy cestujících z letadel jiných společností. Někteří kapitáni BA uváděli přes sociální sítě, že situace je „katastrofální". Posádky a cestující čekají na palubách nejen v Londýně, ale i na dalších letištích.

BA official position on refunds for cancellations and delays today. Please retweet to those outside the airport @British_Airways #BA pic.twitter.com/APbDGeehK4 — Luke Hallard (@fLukeozade) 27. května 2017

Problémy ale nastanou i poté, kdy bude činnost firemních IT obnovena. Pokud totiž zpoždění letu přesáhne pět hodin, musejí se z bezpečnostních důvodů kvůli únavě střídat posádky. Jenže nové posádky čekajících letadel jsou v daný okamžik v cílové destinaci, kam letadla ale zatím odstartovat nemohou.

And genuinely, my first thought was "yeah, that's not a degree course I'd go for". #britishairways pic.twitter.com/xvUwHDLyHS — Rhys Jones (@DrRhys) 27. května 2017

Cestující mají možnost letenky buď vracet, nebo měnit za jiný let. Podle pravidel, které platí v Evropské unii pro zpožděné lety, mohou lidé inkasovat „zpozdné". U krátkých letů za zpoždění nad tři hodin – 250 eur. U středních letů představuje náhrada za odklad delší než tři hodiny už 400 eur. Na dálkových linkách může cestující dostat 300 eur, pokud je zpožděný let od tří do čtyř hodin, nad čtyři hodiny už inkasuje 600 eur.