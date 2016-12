Útočníka z Berlína zastřelila policie v Itálii, muž vykřikl Alláhu akbar

Řím - Muž zastřelený dnes ve městě poblíž severoitalského Milána je "bez jakýchkoli pochyb" Tunisan Anis Amri podezřelý z pondělního útoku na vánoční trh v Berlíně, který si vyžádal 12 obětí. Informace médií na tiskové konferenci v Římě potvrdil italský ministr vnitra Marco Minniti. Podle italských médií se Amriho totožnost podařilo jednoznačně určit na základě otisků prstů.

Čtyřiadvacetiletého Amriho zastavila po třetí hodině ráno ve městě Sesto San Giovanni poblíž lombardské metropole hlídka složená ze dvou policistů během rutinní kontroly. Hledaný Tunisan následně podle italských médií sáhl do batohu pro zbraň a za pokřiku Alláhu akbar (arabsky Bůh je veliký!) na policisty vystřelil. Jednoho z nich přitom zranil na rameni. Při pokusu o útěk Amriho další policista zastřelil. Podle médií je tímto policistou devětadvacetiletý Luca Scavá, který je u policie nováčkem. Jako strážce zákona pracoval devět měsíců.

Zraněný policista, 36letý Cristian Movio není v ohrožení života. Ministr vnitra Minniti oběma policistům poděkoval osobně po telefonu a zraněnému popřál brzké uzdravení. Lidé si podle něj díky nim mohou užít klidné vánoční svátky. "Celá Itálie je na tyto policisty pyšná," dodal ministr. Oběma policistům dnes na twitteru poděkovala v italštině také berlínská policie.

Podle šéfa italského protiteroristického útvaru Alberta Nobiliho se do města Sesto San Giovanni Amri dostal z Francie. V jeho batohu se údajně našla jízdenka na vlak. Do Turína dorazil nejspíš z Chambéry v jihovýchodní Francii. Pak nasedl na vlak do Milána, kam přijel kolem 1:00. Z hlavního milánského nádraží vyrazil do Sesto San Giovanni.

Italský premiér Paolo Gentiloni sdělil, že už ráno o zabití Amriho telefonicky informoval německou kancléřku Angelu Merkelovou. Ohrožení terorismem navzdory zabití podezřelého zůstává podle premiéra nadále vážné.

"Amri byl krajně nebezpečný uprchlík, který mohl spáchat další atentáty," uvedl na tiskové konferenci ředitel milánské policie Antonio De Iesu. Podle něj měl Tunisan u sebe kromě odjištěné zbraně také několik stovek eur. Neměl u sebe naopak mobilní telefon ani žádné dokumenty. Policisté podle De Iesua neměli žádné informace od tajných služeb, že by Amri mohl být v Miláně.

Policisté nyní prověřují, jestli měl Amri v okolí Milána kontakty na islamisty. Deník Bild s odvoláním na italská média napsal, že zbraň, která se našla u jeho těla, odpovídá té, s níž byl v Berlíně zastřelen polský řidič kamionu. Ostatní německá média zatím napsala jen to, že šlo o zbraň stejného typu, zda se jedná o totožnou zbraň zatím podle nich jasné není.

Tunisan Anis Amri do Německa v roce 2015 přišel právě z Itálie, kde pobýval několik let. Podle italských médií byl v zemi rovněž ve vězení a to v sicilských městech Catanii a Palermu. Trest dostal za podpálení uprchlického tábora na ostrově. Do Německa odešel krátce po propuštění z výkonu trestu. Ředitelka nápravného zařízení v Palermu Amriho označila v italském tisku za "problematického trestance". "Byl agresivní a byl příčinou mnoha extrémních situací," uvedla Francesca Vazzanaová. Náznaky, že by se ve věznici radikalizoval, ale podle ní zjevné nebyly.

IS oznámil, že v Miláně zastřelili pachatele berlínského atentátu

Muž zabitý nedaleko Milána je pachatelem teroristického útoku na vánoční trhy v Berlíně. Prostřednictvím agentury Amak to dnes oznámila organizace Islámský stát (IS). Radikálové, kteří ovládají části Sýrie a Iráku, se k odpovědnosti za atentát přihlásili už v úterý.



"Útočník z Berlína provedl nový útok proti italské policejní hlídce v Miláně a byl při přestřelce zabit," uvedla agentura Amak, kterou islamisté ke komunikaci se světem používají. Jméno útočníka agentura nezmínila.



Italské i německé úřady mezitím potvrdily, že zastřeleným je hledaný Tunisan Anis Amri, kterého policie ze spáchání berlínského atentátu od počátku týdne podezřívala.



Už v úterý se IS přihlásil k útoku na vánoční trhy na náměstí Breitscheidplatz v západní části berlínského centra. Německé úřady zatím stále prověřují, zda měl Amri s IS přímý kontakt. IS se obvykle hlásí k odpovědnosti za všechny teroristické činy, které atentátníci na Západě provedou.

Amri na videu slíbil věrnost Islámskému státu a jeho vůdci

Tunisan Anis Amri, kterého policie viní z pondělního útoku na vánoční trh v Berlíně, slíbil věrnost teroristickému hnutí Islámský stát (IS) a jeho vůdci abú Bakru Bagdádímu. Příslušné video dnes zveřejnila agentura Amak, přes kterou islamisté komunikují. Informuje o tom agentura Reuters.

Na zhruba tříminutovém záznamu Amri také vyzval k dalším útokům v Evropě, což má podle něj být odplata za křižácké bombardování muslimů.

IS se prostřednictvím agentury Amak přihlásil k atentátu v Berlíně v úterý, dnes pak stejnou cestou oznámil, že Amri zahynul při útoku na policii v Itálii. IS se obvykle hlásí k odpovědnosti za všechny teroristické činy, které atentátníci na Západě spáchají.