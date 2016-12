Pohanský kněz v USA smí mít na fotce v řidičáku kozí rohy

Augusta (USA) - Americký stát Maine povolil pohanskému knězi mít na fotografii v řidičském průkazu na hlavě kozí rohy. Nosí je z náboženských důvodů. Kněz se však zlobil, že neobvyklou pokrývku hlavy mu musely odsouhlasit úřady. V případě jeptišky by se prý situace řešila zcela jinak. Napsala o tom agentura AP.

Americký stát Maine povolil pohanskému knězi mít na fotografii v řidičském průkazu na hlavě kozí rohy. Foto: ČTK/AP

Pohanský kněz Phelan Moonsong rohy, které mají sloužit jako "duchovní antény", odkládá jen když se sprchuje či jde spát. Prý prostřednictvím rohů také informuje ostatní o pohanství. Trápí ho, že to, zda smí mít na fotografii v řidičském průkazu rohy, musel posoudit stát Maine. Moonsong o nový řidičák zažádal v srpnu, kvůli neobvyklé fotografii si na něj však musel počkat.

"Co jsem žádal, nebylo jiné, než když chce jeptiška mít na fotografii řeholní oděv, muslimka hidžáb a sikh turban," řekl Moonsong.

Podle mluvčí místní správy stát fotografii muži povolil, protože to bylo z náboženských důvodů a rohy Moonsongovi nezasahovaly do obličeje, což by ztěžovalo ověřování totožnosti.

Pohanský kněz je už spokojený, nový řidičák mu byl vystaven minulý týden.

