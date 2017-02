Pokud jiní nepřispějí, utlumí USA závazky v NATO, varoval Mattis

Americký ministr obrany James Mattis dnes v Bruselu důrazně vyzval evropské spojence v NATO ke zvýšení obranných výdajů. Podle podkladů pro nynější schůzku ministrů obrany členských zemí aliance Mattis prohlásil, že pokud se spojenci nechtějí dočkat utlumení spojeneckých závazků USA, měly by všechny státy ukázat svou podporu společné obraně.

"Amerika splní své povinnosti, ale pokud vaše národy nechtějí vidět utlumení jejích spojeneckých závazků vůči této alianci, každé z vašich hlavních měst musí ukázat podporu naší společné obraně," stojí v přepisu Mattisova dnešního vystoupení, který má ČTK k dispozici.

Americký ministr obrany je prvním představitelem administrativy prezidenta Donalda Trumpa, který se setkal se všemi partnery v NATO. Alianci v minulosti znepokojovala některá Trumpova vyjádření zpochybňující její význam. Mattis ale už při příchodu na dnešní schůzku označil Severoatlantickou alianci jednoznačně za základ transatlantické vazby a poznamenal, že zvýšení obranných výdajů Evropy a Kanady je podle americké strany spravedlivý požadavek.

Ve svém vystoupení kolegy vyzval k tomu, aby jejich země ještě letos přijaly konkrétní plány, včetně dat, jak dostát závazkům zvyšování výdajů, které byly dohodnuty na aliančních summitech ve Walesu a ve Varšavě. Ve Walesu se alianční země dohodly, že do deseti let - tedy do roku 2025 - zvýší své obranné výdaje na doporučená dvě procenta hrubého domácího produktu. Americký ministr připomněl, že na dvě procenta se nyní kromě Spojených států dostaly jen Británie, Polsko, Estonsko a Řecko.

"Americký daňový poplatník už nemůže nést nadproporční podíl obrany západních hodnot. Američané nemohou dbát o bezpečnost budoucnosti vašich dětí více než vy samy," prohlásil Mattis. Přehlížení vlastní vojenské připravenosti ukazuje podle něj na nedostatek respektu k sobě, k alianci a svobodám, "které jsme zdědili a které jsou nyní v jasném ohrožení".

"Okamžitý a trvalý pokrok" v této věci je podle Mattise jediný způsob, jak udržet NATO věrohodné a s dostatečnými schopnostmi k vlastní obraně.

Podle diplomatů by taková podrobná cesta měla být potvrzena nejpozději v květnu, kdy do Bruselu na setkání špiček aliance přicestuje prezident Trump.

Stropnický: Překvapení se nekonalo

Generální tajemník aliance Jens Stoltenberg před novináři prohlásil, že zvýšení obranných výdajů je v zájmu všech členů NATO a on vítá každý tlak, který k takovému vývoji přispěje.

"Ministr Mattis dal najevo jednoznačnou podporu NATO, transatlantické vazbě a významu posílení aliance," upozornil na tiskové konferenci Stoltenberg. "Zároveň podtrhl význam spravedlivého sdílení nákladů a toho, aby ty státy, které neplní dvouprocentní cíl, zvýšily své obranné výdaje," dodal s tím, že mnozí tito spojenci už nyní představili plány a závazky, jak to skutečně udělat.

Český ministr obrany Martin Stropnický nechtěl před novináři Mattisova slova interpretovat nějak dramaticky s tím, že překvapení se nekonalo.

"Řekl to, co jsme všichni čekali. Upřímně řečeno myslím, že spousta ministrů - a já mezi ně patřím - ten projev hodnotí jako obrovský příklon Spojených států k té alianční ideji jako takové," prohlásil.

Základem Mattisova projevu bylo, že silné NATO potřebuje silné členské státy, míní český ministr. Česko na jednání informovalo podle Stropnického o tom, jak se jeho financování obrany vyvíjí.

Na otázku, jak interpretuje Mattisova slova o možném utlumení amerických závazků vůči NATO, dnes Stoltenberg odpověděl, že Američané v současnosti například zvyšují svou podporu evropské bezpečnosti a nyní jsou odhodláni v tom pokračovat. "Poprvé za mnoho let vidíme rozmísťování nových amerických sil v Evropě, je tu nová brigáda, více amerického vybavení, cvičení a amerických zásob," připomněl.

