Polská vláda navrhla do čela EU vlastního kandidáta místo Tuska

Polská vláda dnes navrhla vlastního kandidáta na funkci předsedy Evropské rady. Podle listu Gazeta Wyborcza to oznámilo ministerstvo zahraničí. Místo polského expremiéra Donalda Tuska by Varšava chtěla, aby v čele rady stanul europoslanec Jacek Saryusz-Wolski. Nového šéfa summitů Evropské unie budou představitelé členských zemí vybírat příští týden na vrcholné schůzce v Bruselu.

Donald Tusk Foto: čtk

"Ministerstvo zahraničních věcí (Polska) dnes zaslalo nótu ministerstvu zahraničních věcí Maltské republiky, ve které formálně oznámilo kandidaturu polského europoslance," citovala Gazeta Wyborcza z tiskového prohlášení polské diplomacie. Malta v tomto pololetí unii předsedá.

Předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński už tento týden oznámil, že Tusk, kterému končí funkční období v květnu, nemůže v žádném případě počítat s tím, že ho Varšava podpoří v kandidatuře na další mandát. Tuska označil Kaczyński za politika, "který porušuje základní pravidla Evropské unie" a takový člověk podle něj nemůže být předsedou Evropské rady.

Mezi bývalými polskými premiéry Tuskem a Kaczyńským panuje dlouhodobé nepřátelství. Kaczyński viní Tuska mimo jiné z podílu na smrti svého bratra a prezidenta Lecha Kaczyńského, který zahynul roku 2010 při leteckém neštěstí státní delegace v Rusku.

Čtěte také: Šéf syrských památek: Nové škody v Palmýře budou méně vážné

Kandidát vlády Szaryusz-Wolski není členem Kaczyńského strany PiS, ale stejně jako Tusk opoziční Občanské platformy (PO). Od roku 2004, kdy Polsko vstoupilo do EU, je europoslancem. Od nástupu Kaczyńského PiS k moci ale podle britského listu The Financial Times usiloval o sblížení s touto konzervativní stranou.

O možné nominaci Saryusze-Wolského už dříve informoval právě The Financial Times. Šéfka kabinetu premiérky Beaty Szydlové Beata Kempaová to ale ještě v úterý označila za spekulace. List informoval také o tom, že Szydlová zjišťovala v uplynulých dnech, zda by kandidát její vlády získal podporu. Proti Tuskovi se údajně bylo ochotné postavit pouze Maďarsko.

Tuskova budoucnost byla také jedním z témat čtvrtečního jednání premiérů zemí visegrádské čtyřky ve Varšavě. Český premiér Bohuslav Sobotka po něm uvedl, že se země na jednotném postoji neshodly. Česko podle něj Tuska podporuje, a to jak kvůli dosavadní dobré zkušenosti s ním, tak i proto, že je jediný představitel nových členských států v čele institucí EU. Podle polských médií i britského FT má Tusk podporu i u většiny ostatních členských zemí Evropské unie a to díky tomu, jak se mu podařilo zvládat krize posledních let.

Nenechte si ujít: Malajsie vyhostila po vraždě bratra lídra KLDR jejího velvyslance