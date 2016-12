Polské letadlo nouzově přistálo po srážce s ptákem

Varšava - Polské letadlo na trase z Varšavy na Kypr bylo dnes nuceno nouzově přistát, poté co se do jednoho z motorů dostal pták. Pilot Boeingu 737 rozhodl po srážce s opeřencem vrátit na letiště ve Varšavě v obavě o bezpečnost letu, uvedla televize TVN24. Nikdo z pasažérů ani členů posádky nebyl zraněn.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Martin Divíšek

Letadlo společnosti Enter Air se 193 lidmi na palubě mělo namířeno z Chopinova letiště ve Varšavě do kyperské Larnaky a dále do Mombasy v Tanzanii. Nedlouho po vzletu v 10:20 však pilot požádal o možnost nouzově přistát, ještě ve chvíli, kdy byl stroj nad polským územím. "Letadlo se srazilo s ptákem a muselo se vrátit do Varšavy, aby prošel odpovídající prohlídkou," řekl televizi ředitel aerolinek Grzegorz Polaniecki.

Letoun přistál krátce po poledni bez vážnější újmy. Cestujícím letecká společnost zajistí náhradní stroj.

Čtěte také: Na Sibiři nouzově přistál letoun, vážná zranění utrpělo 16 lidí