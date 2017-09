Portoriko na kolenou. Hurikán Maria mu způsobil totální blackout

"Žádná generace takový hurikán nezažila od roku 1928, kdy řádil San Felipe," řekl portorický guvernér Ricardo Rosselló. Vláda proto připravila více než 500 nouzových útočišť. Nezaručila však, že všechna tato nouzová přístřeší nápor větru vydrží. Zatím je využilo více než 11 tisíc lidí.

BREAKING: @ABC confirms 100% of Puerto Rico is now without power. More devastating footage of flooding captured. #HurricaneMaria pic.twitter.com/ziVlgFJjMZ