Portoriko po úderu hurikánu Maria čelí bleskovým povodním

Karibský ostrov Portoriko se po úderu hurikánu Maria snaží opevnit proti hrozícím bleskovým povodním. Hurikán zničil ostrov a vyřadil z provozu všechny elektrické sítě. V rámci celé karibské oblasti zabil nejméně 10 lidí.

Přestože se bouře stáhla zpět do moře, místní úřady varují obyvatele Portorika před hrozbou bleskových povodní v důsledku silných přívalových dešťů, které ostrov nadále bombardují. Uvedla to agentura AFP.

"Jestli můžete, přesuňte se se HNED do vyšších poloh," vyzvala Národní meteorologická služba obyvatele největšího a hlavního portorického města San Juan, kde lze podle ní čekat katastrofální povodně. Do soboty by mělo v Portoriku napršet 20 až 30 palců (51 až 76 centimetrů) vody, přičemž v některých oblastech to může být až 35 palců (asi 93 centimetrů).

Starostka San Juanu Carmen Yulín Cruzová při rozhovoru s novináři nezadržela slzy, když mluvila o naprosté devastaci svého města. "Mnoho částí San Juanu je úplně zaplaveno. Náš život, jak ho známe, se změnil," řekla Cruzová novinářům v jednom z útulků, jehož střecha se během rozhovoru prohýbala pod nápory větru.

Podle vyjádření portorického guvernéra Ricarda Rossella pro CNN způsobila Maria v Portotiku řadu záplav, velké škody na infrastruktuře, částečný pokles telekomunikačního systému a úplný kolaps energetické infrastruktury. Jihovýchod ostrova bouře prakticky odřízla od zbytku země. Déšť proměnil některé silnice v bahnité hnědé řeky.

Ve čtvrtek ráno se hurikán Maria pohyboval asi 70 mil severně od Punta Cana v Dominikánské republice. Hurikán by se měl během čtvrtka přesouvat severně od Dominikánské republiky, přičemž zřejmě zasáhne její severovýchodní cíp; očekává se třetí stupeň hurikánové škály, s rychlostí až 190 kilometrů v hodině. Poté se měl živel stočit do neobydlených oblastí Sargasového moře.

Aktuální pohyb hurikánu Maria i předpoklad dalšího pohybu na příštích sedm dní můžete sledovat zde.