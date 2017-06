Portoriko se chce stát 51. státem USA

V nedělním referendu na karibském ostrově Portoriko hlasovalo plných 97 procent zúčastněných pro to, aby se jejich země stala součástí Spojených států. Problém je, že poradního plebiscitu se zúčastnilo jen 23 procent z 2,3 milionu oprávněných voličů. Konečné slovo bude mít americký Kongres.

Hlasující měli na výběr tři varianty: vtělit zemi do Spojených států, zcela se osamostatnit nebo zachovat současný stav. Za kriticky nízkou volební účastí stojí bojkot vyhlášený Lidovou demokratickou stranou. Ta totiž horuje pro zachování statu quo.

„Ode dneška nebude federální vláda moci nadále ignorovat hlas většiny amerických občanů v Portoriku," prohlásil portorický guvernér Ricardo Rosselló. Sám scénář připojení k USA silně prosazuje, protože v jeho očích „vyřeší pětisetleté koloniální dilema".

Viděno prozaičtějšíma očima by země coby 51. americký stát získala z federálních zdrojů 10 miliard dolarů (více než 230 miliard korun) ročně a všechny výhody plynoucí z amerického sociálního a zdravotnického systému. To by zadluženému ostrovu pomohlo vymanit se z chudoby a snížit emigraci do USA.

Portoriko již v minulosti čtyři podobná referenda uspořádalo. Také v tom posledním, které se konalo před pěti lety, se většina obyvatel rozhodla pro přičlenění k USA. Americký kongres však s odkazem na to, že půl milionu voličů odevzdalo prázdné hlasovací lístky, žádný přístupový proces nezahájil.

Iberoamerikanista Josef Opatrný pro Českou televizi uvedl, že Kongres nejspíš nebude konat ani tentokrát. „Myslím, že ve volbách do Senátu budou Portorikánci volit demokraty. O přičlenění Portorika přitom má rozhodnout republikánský Kongres," vysvětlil Opatrný a dodal, že republikáni by si tím sami pod sebou řezali větev.

Od vyhlášení nezávislosti na Španělsku v roce 1898 má Portoriko statut nezačleněného území USA. To znamená, že sice spadá pod federální jurisdikcí, ale na jeho občany se z americké ústavy vztahují jen přirozená práva, jakými jsou například svoboda projevu či právo na spravedlivý proces. Ostrov také nemá vlastní měnu ani zahraniční politiku.

Karibský ostrov je zdaleka největším nezačleněným územím USA. Mezi další podobná teritoria patří Guam, Panenské ostrovy, Americká Samoa či několik neobydlených ostrůvků v Tichém oceánu.