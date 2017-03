Porušil zákon? Někdejšího Trumpova poradce vyplácela ruská televize

Potkáváme se na novoročních koncertech Jana Talicha na Pražském hradě a několik let si slibujeme, že se sejdeme, abychom udělali rozhovor. Ne že by bylo snadné ho mezi nablýskanými podnikateli najít. Se svou manželkou tvoří nenápadný a zcela neokázalý pár. Oč méně toho ukazuje navenek, o to víc toho má v sobě. Dalibor Dědek, zakladatel firmy Jablotron, přezdívaný novodobý český Baťa.