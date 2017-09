Poslala peníze synovi, který je použil, aby se stal islamistou. Dostala dva roky

/VIDEO/ Ve Francii odsoudili trojnásobnou matku za financování terorismu kvůli tomu, že poslala do zahraničí peníze svému zradikalizovanému synovi, který poté odcestoval do Sýrie. Dvaačtyřicetiletá muslimka dostala dva roky vězení.

Nathalie HaddadiováFoto: repro Youtube

Dvaačtyřicetiletá praktikující muslimka Nathalie Haddadiová je vinna tím, že financovala terorismus. K tomuto závěru došel francouzský soud v Paříži, který potrestal ženu dvouletým odnětím svobody za to, že poslala peníze svému synovi Belabbasu Bounagovi. Žena se hájila tím, že v žádném případě nevěděla nic o tom, že její syn použije peníze na to, aby mohl bojovat po boku ozbrojenců Islámského státu. Soud ale prohlásil, že lže.

"Nemohl by se dostat tak snadno do Sýrie a nemohl by začít bojovat za Islámský stát, kdybyste mu podstatně nepomohla. Financovala jste teroristickou organizaci," sdělil Haddadiové soudce.

Muslimčin syn se údajně zradikalizoval během pobytu ve vězení v letech 2014 a 2015, kam byl odsouzen za obchodování s drogami a další trestné činy. Po svém propuštění opustil Francii a žil šest měsíců s svým otcem v Alžírsku. Pak odešel do Malajsie.

Během doby, kterou trávil v těchto dvou zemích, mu Haddadiová poslala několik tisíc eur. Pár převodů uskutečnila v dubnu 2016, údajně na to, aby synovi uhradila ošetření v malajské nemocnici. Bounag ale krátce na to odjel z Malajsie do Sýrie.

Soudce po vynesení rozsudku nenařídil okamžité uvěznění, a část trestu může být ženě ještě prominuta.

"Jak jsem to mohla předpokládat? Co jsem měla dělat? Ignorovat ho, protože dělal hloupé věci, když byl mladší," řekla Haddadiová novinářům před soudn síní, když se zmínila o převodech peněz, které podle ní měly být na synovo ošetření.