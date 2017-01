Poslanci posadili Teličku do vedení Evropského parlamentu

Třiašedesátiletý Antonio Tajani, nový předseda Evropského parlamentu (EP), má pestrou minulost. Kariéru začínal u italského letectva.

Eurolidovecký politik prošel sítem čtyřkolové volby až ve středu pozdě večer. Především proto, že se zcela změnila „spojenecká" situace v Evropském parlamentu. Dosavadní koalice eurolidovců a eurosocialistů se rozkmotřila v nepsané dohodě o střídání jejich představitelů v křesle předsedy EP. Socialistům se nelíbilo, že by měli mít lidovci, i když na ně vycházela řada, předsedu EP a současně dva místopředsedy.

Nové spojenectví lidovců a socialistů (za Česko jsou v tomto novém uskupení TOP 09 a ANO 2011) tak poslalo po půldenní bitvě do funkce Itala Antonia Tajaniho. Vydělali na tom Češi. Bývalý vyslanec ČR při Evropské unii a první eurokomisař Pavel Telička (je v EP za ANO 2011) se stal včera jedním ze 14 místopředsedů tohoto orgánu.

Militantní radikál, Berlusconiho muž

Atmosféra v europarlamentu je však rozjitřená. Nového předsedu europarlamentu vítají někteří poslanci kladně, jiní minimálně s rozpaky. První komentáře po jeho zvolení odkazují především na jeho politické spojenectví s bývalým italským premiérem a magnátem Silvio Berlusconim, jemuž dokonce dělal mluvčího ve vládě v letech 1994 až 1995. Nebo připomínají fakt, že v době vysokoškolského studia byl členem mládežnické Monarchistické fronty, mládežnické odnože Italské monarchistické strany. A to s velmi militantními postoji.

Podle europoslance Luďka Niedermayera (za TOP 09), který je členem nového seskupení lidovců s liberály, může Tajaniho zvolení iniciovat v EP aktivnější spolupráci socialistů, zelených a komunistů. Domnívá se, že pod jeho taktovkou nebudou proevropské skupiny vyjednávat s protiunijními politiky typu Marine Le Penové nebo Nigela Farage.

„Především věřím, že na rozdíl od předchozího předsedy bude pan Tajani jasněji reprezentovat převažující postoj parlamentu, a ne svůj. Tajani je také rozhodně jasným „Evropanem", který chápe jak obrovskou hodnotu EU pro dnešní Evropu má."

Socialisté: Dlouhá volba, slabý mandát

Opačného mínění je Miroslav Poche, poslanec EP za ČSSD. „Už jenom to, že volba byla složitá a trvala dvanáct hodin, svědčí o tom, že jeho mandát nebude moc silný. Nikdo od něho moc nečeká a také jeho minulost a pověst není úplně dobrá. Byl zvolen jen hlasy pravice a liberálů. Antonio Tajani může jenom překvapit."

Co přinese rozpad dosavadního spojenectví eurolidovců s eurosocialisty v roz-ložení sil v EP, je podle Miroslava Pocheho předčasné předvídat. „Ta situace je čerstvá. Může to přinést posun v otázkách migrace, zahraniční politiky, možná měnové. V běžné agendě by se to projevit nemělo," uzavírá europoslanec Poche.

Koaliční smlouva v europarlamentu

Důraznější je v hodnocení předsedy i nového rozložení sil europoslanec za ODS Evžen Tošenovský. „Tajani se od té příšerné koaliční smlouvy veřejně nedistancoval, což znamená, že jsme jej na pozici předsedy Evropského parlamentu nemohli podpořit. Jako poslanci strany, která chce EU reformovat, jsme přesvědčeni, že podobný program není v zájmu České republiky ani prosperity Evropy."

Jan Zahradil: Zrada TOP 09 nepřekvapuje

Jan Zahradil (ODS) jde ještě dál. Antonio Tajani bude podle něj asi o něco lepší než předchůdce Martin Schulz, ale výhra to prý není. „Tajani je ten typ dlouholetého bruselského aparátčíka, kvůli kterým má Evropská unie pověst od reality odtržené byrokracie."

Nová koalice podle něho požaduje například harmonizaci daní, tj. jejich zvýšení, nebo Evropskou komisi v roli evropské vlády. „U TOP 09 podobná zrada českých zájmů nepřekvapuje, ale šéf ANO, jehož europoslanci jsou součástí dohody, se dosud vůči podobným nápadům stavěl rezervovaně. Buď lhal, nebo je mu úplně jedno, co se v Evropě děje."

Politik s vlastní ulicí

Antonio Tajani

■ Narodil se 4. 8. 1953.

Sloužil v armádě u letectva na radarové základně.

■ Vedl římskou redakci deníku Il Giornale. Jako zpravodaj působil v Libanonu, Sovětském svazu a Somálsku.

■ V 90. letech spoluzakládal Berlusconiho stranu Forza Italia. Rok byl mluvčím Berlusconiho jako premiéra.

■ V Evropském parlamentu je od roku 1994.

■ V letech 2008 – 2014 byl eurokomisařem pro dopravu, průmysl a podnikání.

■ Ve španělské Gijónu je podle něho pojmenována ulice.

■ Od roku 2002 je místopředsedou evropských lidovců.