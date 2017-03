Poslední den Šakala, hrozí mu opět doživotí

Známý venezuelský terorista, Šakal, neboli Carlos, celým jménem Ilyich (Iljičem) Ramírez Sánchez stanul dnes opět před francouzským soudem. Byl sice už dvakrát odsouzen k doživotí, tentokrát je však obviněn ze zabití dvou lidí a zranění dalších 34 osob při atentátu v centru Paříže v roce 1974. Proces má trvat tři týdny.

"Konečně došlo na proces! Oběti čekají tak dlouho na to, aby Carlos byl uznán vinným a odsouzen. Rány obětí se nikdy nezahojily," prohlásil advokát Georges Holleaux, který zastupuje vdovy po dvou zabitých mužích a další tehdy nějak poškozené osoby.

Carlos, který odmítá označení terorista a považuje se za bojovníka proti imperialismu, se po příchodu do sálu usmíval. Rozhlédl se po přítomných a poslal symbolické polibky novinářům. Políbil také ruku své advokátky a současně manželky Isabelly Coutantové-Peyreové, která si žalářovaného teroristu vzala v roce 2001 při církevním obřadu za muže. Navzdory tomu, že 20 let strávil ve vězení, působil u soudu v dobré fyzické i psychické kondici.

Carlos čelí obvinění, že 15. září 1974 hodil odjištěný granát v nákupním centru Publicis, které bylo na rohu třídy Saint-Germain a ulice Rennes. Podle žaloby se tak snažil tlačit na francouzskou vládu, aby osvobodila jednoho zadrženého levicového radikála podezřelého z terorismu. Vláda po útoku granátem v centru Paříže podle AFP ustoupila a zatčeného propustila.

Terorista se v roce 1979 v rozhovoru v arabských médiích přiznal, že granát hodil, po dopadení v roce 1994 ale čin popřel. Hrozí mu doživotní vězení. Carlosova obhájkyně se snažila procesu zabránit tvrzením, že projednávání případu po tak dlouhé době s již odsouzenou osobou nemá význam. Justice s odvoláním na teroristickou povahu útoku její argumenty a žádost zamítla.

K doživotí byl nyní sedmašedesátiletý Carlos odsouzen už dvakrát. Jednou za vraždu tří mužů, včetně dvou policistů, z roku 1975, podruhé za čtyři pumové atentáty, které si v letech 1982 a 1983 vyžádaly 11 mrtvých a na 150 zraněných v Paříži, v Marseille a ve dvou vlacích.

Carlos byl téměř 20 let nejhledanějším teroristou světa. V 70. a 80. letech se skrýval mimo jiné v řadě tehdejších komunistických zemí a několikrát přicestoval i do Československa. Jeho teroristickou kariéru ukončila v srpnu 1994 v Súdánu banální operace, údajně liposukce, po níž ho ještě pod vlivem anestetik súdánská policie předala Francii. Francouzský soud pak na Štědrý den 1997 Carlose poprvé odsoudil k doživotnímu vězení.

Hrdě se hlásí například ke svým činům, které spáchal ve jménu Lidové fronty pro osvobození Palestiny, ke které se připojil v roce 1970. Prohlašuje se sice za hrdinu levicového terorismu, stal se z něj však profesionální mezinárodní nájemný vrah.

Šakal v literatuře a filmu

Světově proslulý terorista inspiroval také řadu spisovatelů a filmařů. Spisovatel Frederick Forsyth ztvárnil Carlose v románu Den pro Šakala, který se stal ve svém žánru klasikou a určil další směřování vývoje žánru politického thrilleru. V roce 1973 byl úspěšně zfilmován režisérem Fredem Zinnemannem - Den Šakala (The Day of Jackal). V roce 1997 filmový tvůrci v čele s režisérem Michaelem Caton-Jonesem natočili úspěšný remake, známý jako Šakal (The Jackal).

Třídílný film Carlos, mapující jeho život do roku 1994, vytvořila francouzská televizní společnost Film en Stock. Nejobávanější terorista světa se ale s francouzskými filmaři soudil, jelikož prý poškodili jeho dobrou pověst. Známá je například komedie Dostanu tě! (Gocha, 1985), nebo snímek Mnichov (Munich,2005 ).

V Praze se natáčel smyšlený snímek Agent bez minulosti (The Bourne Identity, 2002) inspirovaný stejnojmenou novelou Roberta Ludmana.