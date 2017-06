Postřelený kongresman zůstává v kritickém stavu. Navštívil ho Trump

Podle policie byl Scalise zasažen šestašedesátiletým Jamesem T. Hodgkinsonem ze státu Illinois do levého boku. A informaci později potvrdili i samotní lékaři. Politik má zlomené některé kosti, poraněné vnitřní orgány a silně krvácel, napsala agentura Reuters. Ihned se podrobil operaci. Nicméně ho čekají ještě další, uvedli lékaři.

O zdravotní stav republikánského poslance se zajímá i prezident USA Donald Trump, pro kterého je Scalise velmi dobrým přítelem. Dnes ho v nemocnici navštívil společně s manželkou Melanií. Podle mluvčího Bílého domu Seana Spicera se posadil vedle lůžka a promluvil s jeho rodinou.

„Steve Scalise je jeden z těch opravdu skvělých lidí. Bohužel je ve velmi vážném stavu, ale je to skutečný bojovník," napsal Trump na Twitteru. „Modlete se za Steva," vyzval.

Just left hospital. Rep. Steve Scalise, one of the truly great people, is in very tough shape - but he is a real fighter. Pray for Steve!