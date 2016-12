Potápěči našli část trupu havarovaného ruského letounu Tu-154

Moskva, Soči (Rusko) - Potápěči našli část trupu ruského letadla Tu-154, které v neděli havarovalo nad Černým mořem blízko Soči. Neštěstí nepřežil nikdo z 92 lidí na palubě. Kus trupu v délce asi pět metrů objevili na místě, kde předtím narazili na jiné úlomky letounu, informovala s odvoláním na štáb pátrací operace agentura TASS.

"Byl nalezen pětimetrový fragment letounu Tu-154 a připravuje se jeho vyzvednutí," citoval TASS svůj zdroj ze štábu. Zároveň s operací, jejímž cílem je dostat část letadla z vody, pokračuje v okolí místa nálezu další pátrání.

Agentura Interfax s odvoláním na mluvčího štábu napsala, že kus trupu ležel v hloubce 27 metrů, asi jednu námořní míli (1852 metrů) od pobřeží v dráze letu.

Podle ministra dopravy Maksima Sokolova pokračuje zároveň hledání takzvaných černých skříněk se záznamy hovorů v kokpitu a fungování přístrojů. Ministr už v neděli večer upozornil, že lze těžko říci, kdy by skříňky mohly být nalezeny. Nemají totiž radiomajáky a pátrá se po nich s pomocí radarů.

Ani podle tajné služby nic nenasvědčuje útoku na letoun Tu-154

Ani ruské tajné služby nevidí žádné známky toho, že by v pozadí havárie letounu Tu-154 se členy pěveckého souboru Alexandrovci na palubě mohl být teroristický útok. S odvoláním na kontrarozvědku FSB to dnes uvedly ruské tiskové agentury. Že terorismus není hlavní vyšetřovací verzí už řekl ministr dopravy a také mluvčí prezidenta Vladimira Putina.



Hlavními pracovními verzemi tak zůstává, že se do motoru mohl dostat nějaký předmět, dále nekvalitní palivo, které mělo za následek ztrátu tahu a zastavení motorů, chyba v pilotování a technická porucha letadla, uvedla FSB ve sdělení.



"Indicie a skutečnosti svědčící o možnosti spáchání teroristického činu nebo diverze na palubě letounu nejsou v současné době k dispozici," uvedla rovněž tajná služba, kterou citovala agentura TASS.