Potřebujeme tvrdší předpisy, prohlásila po masakru v USA zbrojařská asociace

Miloš Zeman by chtěl rozšířit pravomoci přímo voleného prezidenta. V dnešním pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov řekl, že hlava státu by měla mít zákonodárnou iniciativu a na některá rozhodnutí, například při udělování státních vyznamenání, by už nebyl nutný spolupodpis premiéra. Také by ztížil možnost Poslanecké sněmovny přehlasovat prezidentské veto.