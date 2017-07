Povstalci vnikli do historického jádra Rakky, hlavního území Islámského státu

Islámský stát dostal další ránu. Armáda arabsko-kurdské koalice pronikla do historického jádra syrského města Rakká, bašty IS. Povstalci, které podporuje v boji proti terorismu USA, vybombardovali úseky zdi dlouhé zhruba 2,5 kilometru.

Syrské demokratické síly (SDF) poprvé pronikly pod vedením Spojených států do města na 7. června poté, co se jim ho podařilo obklíčit. Od té doby probíhaly bitvy uvnitř města a mezinárodní koalice se ho snažila získat zpět. Pádem Rakká by teroristická organizace IS měla přijít o svůj poslední „opěrný bod“ v regionu.

Dobytím města prý zasadí koalice džihádistické skupině „rozhodující ránu“, cituje spojence server BBC.

„Koaliční síly podpořily postup SDF do nevíce opevněné části města Rakká skrze dvě menší díry ve stěně Rafiqah, které obklopuje Staré město,“ potvrdilo v oficiálním prohlášení americké velitelství.

Bitva o město však má katastrofální důsledky pro civilisty. Podle Organizace spojených národů jen v červnu zemřelo 173 lidí. Skutečný údaj ale je pravděpodobně mnohem vyšší. OSN zdůraznilo, že „civilisté nesmějí být obětovaní kvůli rychlým vojenským vítězstvím“.

Podle BBC může být uvězněno uvnitř města až sto tisíc lidí, kterým brání v útěku především Islámský stát.

Američané se pozemním útoku v Rakká přímo nepodílí. Povstalce ovšem podporují zbraněmi a taktickými postřehy. Se svými regionálními spojenci je navíc „jistí“ vojenským letectvem. Naopak Rusko a ani armáda syrského prezidenta Bašára Asada se akce v Rakká neúčastní.