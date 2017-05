Prach a mrtvá těla: Svědci popisují útok v Manchesteru

Svědek, kterého BBC popisuje jako Andy, byl ve foyer v aréně a čekal na svou ženu a dceru, když byl odhozen silou výbuchu. Prý to byla scéna "jako z válečného filmu". "Když jsem vstal a podíval se kolem sebe, všude byly jenom těla, odhaduji 20-30 těl. Nemůžu říct, jestli někteří z nich byli mrtví, ale vypadali mrtví," popsal událost.

Gary Walker z Leedsu a jeho žena byli jen pár metrů od výbuchu a čekali na své dcery, aby vyšli ven: "Slyšeli jsme poslední píseň a pak najednou byl masivní blesk a pak rána a kouř. Poté jsem cítil bolest v nohou".

Emma Johnsonová řekla BBC, že ona a její manžel byli v aréně, aby vyzvedli své dcery ve věku 15 a 17 let, které byly na koncertě: "Byla to určitě bomba, byla určitě ve foyer. Stáli jsme na vrcholu schodů a sklo explodovalo - bylo to blízko, tam kde prodávali zboží. Celá budova se otřásla. Potom se objevil výbuch a pak se rozsvítil oheň."

This was inside Manchester Arena after Ariana Grande Concert right after the explosion.confusion about what happened https://t.co/8YMuNysyxC