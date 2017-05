Před 30 lety přistál na Rudém náměstí německý pilot Mathias Rust

Moskvané, domácí a zahraniční návštěvníci Moskvy a hlavně milicionáři na jednom z nejznámějších náměstí světa nevěřili 28. května 1987 svým očím. Nad přísně střeženým Kremlem a Rudým náměstím zakroužil malý sportovní letoun. Dosedl na Moskvorecký most, který se klene přes řeku Moskvu, a doroloval pomalu pod chrám Vasila Blaženého, který stojí v dolní části Rudého náměstí.

V první chvíli si všichni mysleli, že jde o nějakou místní atrakci. Jenže letadlo bylo „západní" a jeho pilotem ani ne devatenáctiletý občan Spolkové republik Německo Mathias Rust. Kuriózní bylo, že ten den oslavoval Sovětský svaz Den pohraničníků.

Konspirační teorie: Vymyslel to Gorbačov

Nelegální přelet přes velkou část přísně střeženého vzdušného prostoru jaderné velmoci absolvoval ve vypůjčeném letadle Cessna 172. Rust odstartoval z Hamburku a přes Island a Helsinky se dostal až do Moskvy. Letadlo bylo upraveno na dálkové lety dodatečnou montáží přídavných nádrží.

Byla to světová událost číslo jedna. V prvních okamžicích se nevědělo, jestli Rust proletěl stovky kilometrů sovětským prostorem bez pozornosti. V dobré paměti byl totiž čtyři roky starý incident, kdy sovětské stíhačky sestřelily nad Sachalinem jihokorejský Boeing 747 s269 lidmi na palubě.

Okamžitě se objevily také nejrůznější konspirační teorie. Například, že o přeletu byl předem informovaný generální tajemním ÚV KSSS Michail Gorbačov, aby měl záminku k čistkám v armádě a zbavil se v rámci perestrojky dalších generálů z brežněvovských časů, kteří byli proti uvolnění napětí mezi Východem a Západem.

Rust po přistání na Rudém náměstí prohlásil, že chtěl svým činem nahlodat nedůvěru mezi kapitalistickými a socialistickými státy a uvolnění ve studené válce.

Letěl pod dohledem

Amatérský pilot Rust plánoval let do nitra SSSR už rok předtím, ale odhodlal se k němu až v květnu 1987. V Helsinkách, odkud startoval k závěrečné etapě svého putování, nahlásil jako cíl cesty Stocholm. Ale po startu se zakrátko vydal opačným směrem. Vypnul zařízení, které umožňovalo lépe sledovat jeho pohyb a tak zmizel z radarů. bylo po něm vyhlášeno okamžité pátrání a protože záchranáři našli na mořské hladině ropnou skvrnu, domnívali se, že se zřítil. Pátrání bylo zrušeno až ve chvíli, kdy agentury zveřejnily zprávy o jeho senzačním přistání v Moskvě.

Rusta zachytili sovětské radary okamžitě po překonání finsko-sovětských hranic. A Rust byl sledován, dokonce i stíhačkami, po celou dobu letu, až na krátké úseky, kdy se ukryl pod nízké mraky nebo letěl nízko nad zemí. Velení však nedostalo příkaz k sestřelení, Kreml se obával dalšího mezinárodního skandálu.

Příliš mnoho náhod

Mladému pilotovi nahrály v osudný den nejrůznější náhody. Původně chtěl přistát uprostřed Kremlu, bál se však, že by tam bez publicity došlo k jeho zatčení a on by přišel o publicitu a možnost přednést své mírové poselství. Přímo na náměstí před mauzoleem s Leninem bylo mnoho lidí a tak po obkroužení přistál na mostě. Ten den tam shodou okolností nebyly natažené kvůli opravě dráty elektrického napájení trolejbusů. I proto se objevily fámy, že KGB o letu předem věděla a nechala vedení odstranit.

Skandál ale vedl opravdu k odvolání vysokých armádních činitelů. O místo přišel ministr obrany, velitel protivzdušné obrany a dalších dva tisíce důstojníků na nejrůznějších úrovních. Takovou čistku zažila sovětská amáda naposledy za Stalina.

Letadlo skončilo v muzeu, Rust v bance

Rust byl sovětskými soudy odsouzen k čtyřem letům nucených prací, trest však vykonával v moskevské věznici Lefortovo. Poté, co došlo k podpisu smlouvy mezi USA a Sovětským svazem o snížení počtu jaderných raket středního doletu, dostal Rust od Gorbačova jako projev dobré vůle milost a byl propuštěn.

Jeho život se však nevyvíjel dobře. Částečně zpeněžil svá vyprávění v médiích, během vojenské služby však pobodal v nemocnici zdravotní sestru a byl odsouzen na dva roky. Po pěti měsících byl ale propuštěn. V osobním životě se mu nedařilo, byl dvakrát ženatý, věnoval se hazardu, nadělal dluhy, byl souzen za krádež svetru. Před lety nastoupil jako analytik do jedné švýcarské banky.

Lépe dopadla jeho Cessna. Postupně si ji pro reklamní účely koupilo několik firem, doputovala dokonce až do Japonska. Od roku 2009 je vystavena v expozici technického muzea v Berlíně.