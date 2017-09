Před parlamentem na Zélandu se upálil český emigrant. Zřejmě na protest

Šedesátiletý muž se před sídlem parlamentu zapálil minulý čtvrtek. Byl převezen do nemocnice ve Wellingtonu, kde popáleninám o pár hodin později podlehl. Budova parlamentu byla po jeho činu uzavřena.

Podle novozélandského webu nzherald.co.nz policie dnes muže identifikovala.

V roce 1987 prý emigroval do Velké Británie, kde pracoval jako kvalifikovaný námořní inženýr a mechanik. Trvalý pobyt na Novém Zélandě získal v roce 1991. Žil ve městě Rotorua a živil se jako automechanik.

Komentář k události na Twitteru:

Sole protestor outside NZ Parliament in Wellington sets himself on fire just 2 days before polling day #NZpolitics #Election2017 pic.twitter.com/LxvsIhWG8s