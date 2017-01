Předpisy jsou předpisy, Apple v Číně odstraňuje aplikaci The New York Times

Peking/New York - Apple v Číně odstranil aplikaci The New York Times. A proč? Šlo o požadavek čínských úřadů, aplikace měla být v rozporu se zdejšími předpisy.

Americká společnost Apple odstranila ze svého čínského obchodu App Store zpravodajskou aplikaci amerického listu The New York Times, aby tak vyhověla požadavku čínských úřadů. List o tom dnes informoval na svém webu. Apple aplikaci v anglické i čínské verzi z obchodu odstranil 23. prosince.



"Byli jsme informováni, že tato aplikace je v rozporu s místními předpisy," řekl agentuře Reuters mluvčí podniku. Podrobnější informace o důvodech požadavku čínských úřadů však firma neposkytla.



"Požadavek čínských úřadů na odstranění naší aplikace je součástí širší snahy zabránit čtenářům v Číně v přístupu k nezávislému zpravodajství listu The New York Times o této zemi," uvedla mluvčí listu Eileen Murphyová. "Požádali jsme Apple, aby své rozhodnutí přehodnotil," dodala.



Čína již v roce 2012 začala blokovat internetové stránky listu The New York Times. Reagovala tak na sérii článků o majetku, který nahromadila rodina tehdejšího čínského premiéra Wen Ťia-paa.



