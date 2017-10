Předseda katalánské vlády Puigdemont: Nezávislost je otázkou dní

Předseda katalánské vlády Carles Puigdemont uvedl v rozhovoru pro televizi BBC, že nezávislost autonomního území Katalánska je otázkou dní Jeho vláda prý bude jednat „na konci tohoto týdne nebo na začátku toho příštího“.

Předseda katalánské vlády Carles PuigdemontFoto: ČTK/ABACA/AA/ABACA

Španělský král Filip VI. Španělský mezitím prohlásil, že organizátoři referenda jednají „mimo zákon“. Varoval také, že situace ve Španělsku je „extrémně vážná“ a vyzval ke sjednocení.

Stovky tisíc lidí včera v Katalánsku protestovaly proti policejnímu násilí, které proti nim bylo použito v neděli kvůli referendu o nezávislosti regionu. Při střetech ozbrojenců s voliči bylo zraněno na 900 lidí, stejně jako třiatřicet katalánských policistů.

Doprava v Barceloně byla v úterý ochromená, metro jezdilo v dopravní špičce pouze na pětadvacet procent svého běžného provozu. Vlaky nejezdily mimo dopravní špičku vůbec. Mimo provoz byl také barcelonský přístav. Zavřené byly i některé známé památky, například chrám Sagrada Familia, a obchody. Ke stávce se včera přidala i většina škol, univerzit a zdravotnických zařízení.

Na otázku, co by dělal, pokud by španělská vláda převzala kontrolu nad Katalánskem, odpověděl Puigdemont, že by to byla „chyba, která by všechno změnila“. V současnosti prý jeho vláda nemá kontakt s vládou v Madridu. Předseda také nesouhlasí s pondělním stanoviskem Evropské komise, podle které jsou události ve Španělsku vnitřní záležitostí země.

Puigdemont už dříve konstatoval, že se chce s centrální španělskou vládou domluvit, ta jej ale varovala, že by Katalánsko mohla zbavit autonomie.

Záběry střetů policie s účastníky nedělního referenda:

Puigdemont mluvil jen krátce předtím, než promluvil španělský král Filip VI. Ten ve svém televizním projevu řekl, že katalánští lídři, kteří organizovali nedělní referendum, projevili „neúctu ke státu“. „Porušili demokratické principy právního státu,“ řekl král. „V současnosti je katalánská společnost rozdělená,“ dodal.

Varoval také, že by referendum mohlo způsobit rizika jinak bohaté ekonomice severovýchodního regionu a celého Španělska. Král však zdůraznil, že Španělsko „překoná těžké časy“. Centrální vláda označila referendum za nelegální.

O situaci v Katalánsku bude dnes mimořádně debatovat i Evropský parlament ve Štrasburku. Mnozí evropští poslanci uznávají, že ústava dává za pravdu centrální španělské vládě, postup policie ale kritizují.