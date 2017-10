Situace v Katalánsku: pro nezávislost hlasovalo 90 procent lidí, hrozí stávka

Nedělního referenda o nezávislosti Katalánska se zúčastnilo okolo 2,26 milionu voličů a přibližně 90 procent z nich hlasovalo pro nezávislost regionu. Uvedl to mluvčí katalánské vlády.

Madrid již od začátku považuje hlasování za nezákonné a snažil se je překazit. Při policejních zásazích utrpělo zranění nejméně 844 civilistů a 33 policistů, informovala agentura AP.

"V tomto dni naděje a utrpení získali občané Katalánska právo na nezávislý stát ve formě republiky," uvedl katalánský premiér Carles Puigdemont. "Moje vláda v příštích dnech zašle výsledky dnešního hlasování do katalánského parlamentu, aby mohla jednat v souladu se zákonem referenda."

Podle něj 90 procent hlasujících podpořilo nezávislost. Celková účast činila 42,3 procenta z 5,34 milionu katalánských voličů.

Puigdemont také prohlásil, že Evropská unie nemůže přehlížet "porušení lidských práv během hlasování". Dodal, že Katalánci při hlasování "získali právo mít nezávislý stát".

Mluvčí regionální vlády Jordi Turull uvedl, že hlasovalo 2,26 milionu voličů a z toho 2,02 miliony hlasů se vyslovily pro odtržení regionu od Španělska. Přibližně 176 tisíc voličů odpovědělo „ne“ na otázku, zda si přejí, aby se Katalánsko stalo nezávislou republikou.

Podle Turulla však zatím nejsou do hlasování započteny hlasovací lístky, které španělská policie zabavila. "Dá se říci, že to jsou konečné výsledky, protože tato čísla se už téměř nezmění," řekl mluvčí.

Separatisté kvůli násilí vyzvali ke stávce

Více než 40 odborových svazů a katalánských sdružení také kvůli "vážnému porušení práv a svobod" vyzvalo regionální vládu, aby vyhlásila na úterý 3. října generální stávku.

Na sociálních sítích lidé také zveřejňovali fotografie a videa ukazující zakrvácené lidi po zásahu policejních složek.

V Gironě, kde měl hlasovat katalánský premiér, policie dokonce vyrazila dveře a členům komise odebrala hlasovací urny. Puigdemont tak hlasoval na jiném místě.

Další záběry z Girony také ukazují, že policejní složky zasahovaly pomocí obušků i proti skupině hasičů, kteří chránili davy.

Firefighters heroically protecting the people of #Catalonia from the barbarian police. Disgraceful scenes. #CatalanReferendum pic.twitter.com/qb5bEbFuv7 — Caroline Drewett (@CaroDrewett) 2. října 2017

Bezprostředně po konci hlasování také španělský premiér Mariano Rajoy uvedl, že katalánci byli tímto nezákonným hlasováním oklamáni. Označil to za "výsměch" demokracie.

„Nyní mohu říci to, co už stejně víte a co jsme mohli vidět po celý den. V Katalánsku nebylo referendum o nezávislosti," dodal.

Civilní stráž v oficiálním prohlášení uvedla, že v průběhu dne bránila právo a pořádek a odolávala provokacím.

V neděli večer se také v centru Barcelony shromáždilo velké množství stoupenců nezávislosti. Ti mávali vlajky a zpívali katalánskou hymnu. Do ulic však vyšli i demonstranti proti nezávislosti, kteří se shromáždili v Barceloně i dalších španělských městech.