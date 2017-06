Přestaňte vyšetřovat Flynna, nařídil prý Trump bývalému řediteli FBI

Operátor O2 spouští volání přes LTE pro telefony značky Apple. Zákazníci s modely iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6 a iPhone 6 Plus si tak mohou užívat všech výhod technologie VoLTE - hovory ve vysoké kvalitě a s potlačením okolních ruchů, spojení do dvou vteřin a možnost telefonovat a datovat souběžně.