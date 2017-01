Prezident Jammeh prý odejde, krize v Gambii by tím mohla skončit

Dlouholetý vládce Gambie Yahya Jammeh odstoupí a odejde do exilu. Agentuře Reuters to dnes řekl poradce nově zvoleného prezidenta Adamy Barrowa. Předání moci Barrowovi požadovaly západoafrické státy, jejichž vojáci do Gambie ve čtvrtek pod záštitou OSN vstoupili. Na stranu Barrowa se dnes přidal i náčelník generálního štábu gambijské armády.

Jammeh odmítal odejít, protože zpochybnil výsledky voleb z loňského prosince. V úterý v zemi vyhlásil tříměsíční výjimečný stav. Členové Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS) s podporou Rady bezpečnosti OSN v Gambii od čtvrtka vojensky intervenovali. Jammehovi dali ultimátum, aby dnes opustil úřad prezidenta. Chtěli také, aby z bezpečnostních důvodů odešel do exilu. Útočiště by podle dřívějších zpráv mohl najít například v Mauritánii. Čtěte také: Gambie má dva prezidenty. Do země vstoupila senegalská armáda Gambie za půlstoletí poznala pouze dva prezidenty - Dawdu Jawaru a Yahyu Jammeha, který se dostal k moci v roce 1994 pučem. Organizace na ochranu lidských práv jej obviňují ze smrti mnoha politických odpůrců, z potlačování práv homosexuálů a také z přísného přístupu k médiím. Barrow, za kterým ve volbách stálo osm opozičních stran, již dříve řekl, že plánuje zvrátit řadu domácích i zahraničněpolitických kroků svého předchůdce. Zrušit chce například rozhodnutí, jímž Jammeh prohlásil Gambii za islámskou republiku. Chystá se také zastavit ohlášený odchod země z Mezinárodního trestního soudu (ICC) v Haagu. Zároveň podle svého mluvčího požádá o opětovné přijetí Gambie do britského Společenství (Commonwealthu), organizace volně sdružující někdejší dominia Spojeného království. České ministerstvo zahraničí má zprávy o několika českých občanech, kteří v Gambii pobývali, ale už ji opustili, nebo to dnes mají v plánu, sdělila mluvčí úřadu Irena Valentová. Podle ní se neohlásil nikdo, kdo by potřeboval pomoc. Tato africká země totiž nepatří k často vyhledávaným destinacím. České cestovní kanceláře, které organizují zájezdy do Gambie, podle informací úřadu neprodaly na leden žádný zájezd. V důsledku napjaté politické situace v Gambii ze země od 1. ledna uprchlo do sousedního Senegalu 45.000 lidí, uvedl dnes Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) s odvoláním na zprávy senegalské vlády. Většinu z nich tvoří děti. Čtěte také: V čele Gambie bude po 22 letech zástupce opozice, chce změnu kurzu

