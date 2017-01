Prezident Trump podepsal první zákony a výnosy

Nový americký prezident Donald Trump hodinu po složení slibu podepsal první zákony a prezidentské výnosy. Stvrdil například Kongresem schválenou výjimku, která umožňuje generálu Jamesi Mattisovi stát se ministrem obrany, třebaže není dostatečně dlouho mimo aktivní službu. Vyhlásil rovněž Den patriotismu. Médiím to řekl Trumpův mluvčí Sean Spicer.

Mattise nominoval Trump na post šéfa Pentagonu, vysloužilý generál však nesplňoval zákonnou podmínku, podle níž musí nový ministr obrany odejít z armády nejméně sedm let před svým nástupem do funkce. Obě komory Kongresu ale tento týden schválily výjimku, kterou Trump dnes potvrdil. O schválení Mattisovy nominace by ještě dnes měl hlasovat Senát.

Trump podepsal rovněž listinu o svém nástupu do funkce a vyhlásil zmíněný svátek, o němž však jeho mluvčí nesdělil žádné podrobnosti.

