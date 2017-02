Prezident Trump zvažuje opatření vedoucí k legalizaci pobytu imigrantů

Během února zahynulo na českých silnicích podle předběžných údajů zatím 27 lidí. Je to o čtyři méně než za loňský únor, který byl ale vzhledem k přestupném roku o jeden den delší. Dnes to večer řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Od začátku roku si dopravní nehody dosud vyžádaly 57 usmrcených, za první dva měsíce roku 2016 to bylo o jednoho více.