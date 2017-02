120 mrtvých, ranění. K atentátům v Pákistánu i Bagdádu se hlásí islamisté

Při sebevražedném pumovém útoku v přeplněné súfistické svatyni v jižním Pákistánu dnes zemřelo nejméně 72 lidí, více než 150 dalších osob bylo zraněno. K útoku se přihlásil Islámský stát (IS) v prohlášení zveřejněném prostřednictvím agentury Amak, kterou islamisté ke komunikaci se světem používají. Nejméně 48 lidí pak zahynulo a několik desítek dalších bylo zraněno, když dnes v irácké metropoli Bagdádu explodoval automobil naložený trhavinami.

Sebevražedný atentát v iráckém městě Hilla si vyžádal nejméně 60 mrtvých či zraněných. Ilustrační foto.Foto: ČTK/imago stock&people

Dnešní útok je nejkrvavějším ze série pumových útoků, které tento týden postihly Pákistán poté, co pákistánská odnož Talibanu a další islamistické ozbrojené skupiny pohrozily novou ofenzivou. IS působí převážně na Blízkém východě, v posledních letech ale sílí i jeho přítomnost v Pákistánu.

Útoky zpochybňují dojem zlepšující se bezpečnostní situace v zemi. Jsou zároveň označovány za důkaz, že ozbrojenci stále představují vážnou hrozbu pro Pákistán, zemi se 190 miliony obyvatel, která disponuje jadernými zbraněmi.

Nejnovější atentát odsoudil pákistánský premiér Naváz Šaríf, který slíbil, že neustane v boji proti islámským ozbrojencům útočícím na vládu, soudní systém a všechny, kdo se neztotožňují s jejich striktní interpretací sunnitského islámu.

Útočník vstoupil do súfistické svatyně Lal Šáhbáz Kalandar v provincii Sindh v době, kdy se tu shromáždily davy věřících. Súfismus je mystická, tolerantní forma islámu, která je trnem v oku islámských extremistů.

Čtěte také: Možným terčem chystaného útoku ve Francii byla i Eiffelovka

V Pákistánu je súfismus praktikován po staletí a svatyně, jež se stala terčem útoku, patří k nejuctívanějším súfistickým mešitám v zemi. Je zasvěcená svatému muži ze 13. století, jehož ducha vyvolávají věřící v extatických každodenních rituálech se zpěvem a tancem.

Jedna ze súfistických svatyní se stala útokem IS i v listopadu loňského roku. Při výbuchu v okresu Chuzdar v provincii Balúčistán zemřelo nejméně 52 lidí a více než 100 osob bylo zraněno.

Dnešním útokem pokračuje série násilností, které se tento týden v Pákistánu odehrály. Nejvážnějším incidentem byl pondělní pumový útok, při kterém ve východopákistánském Láhauru zahynulo 13 lidí. Přihlásila se k němu frakce pákistánského Talibanu Džamáate Ahrár. Tato skupina se loni přihlásila také k odpovědnosti za pumový atentát, při němž na Velikonoce v Láhauru ve veřejném parku zahynulo přes 70 osob.

Nepřehlédněte: V souvislosti s vraždou Kimova bratra policie zadržela muže a dvě ženy

Atentát v Bagdádu si vyžádal nejméně 48 obětí, hlásí se k němu IS

Nejméně 48 lidí zahynulo a několik desítek dalších bylo zraněno, když dnes v irácké metropoli Bagdádu explodoval automobil naložený trhavinami. S odvoláním na zdravotníky o tom informovala agentura Reuters. K atentátu se podle televize Al-Arabíja přihlásila organizace Islámský stát (IS). Letos jde o nejtragičtější útok v iráckém hlavním městě.



Automobil parkoval v převážně šíitské čtvrti Bajáa v ulici, kde se prodávají ojetá auta. Už ve středu zahynulo v irácké metropoli při sebevražedném atentátu 15 lidí a dalších 50 bylo zraněno. Auto s výbušninou odpálil atentátník v převážně šíitské čtvrti Sadr v Bagdádu.



Také tam útok cílil na obchodníky s ojetinami.



Už v úterý zahynuly při výbuchu auta naloženého trhavinami čtyři osoby. Dnešní útok je tak už třetí během tří dnů.



Obyvatelé iráckého hlavního města a jeho okolí jsou často svědky útoků páchaných příslušníky IS. Tato radikální sunnitská organizace má pod kontrolou oblasti na severu Iráku a na severu a východě sousední Sýrie. Za své cíle si radikálové vybírají především příslušníky šíitské větve islámu.



Jedním z nejhorších útoků v Iráku za poslední roky se loni v listopadu stal sebevražedný atentát na šíity, kteří se vraceli z oslav svátku arbaín z jihoirácké Karbaly. U města Hilla, které leží asi 100 kilometrů jižně od Bagdádu, zemřelo při explozi auta s výbušninou u benzinové stanice asi 120 lidí.