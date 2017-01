Při požáru v Íránu spadla výšková budova, zahynulo přes 20 hasičů.

Teherán - Při požáru, s nímž bojovali od rána hasiči v Teheránu, se zřítila výšková budova s nákupním střediskem. Starosta města řekl, že při pádu budovy zahynulo přes 20 hasičů, podle státní televize se ale počet obětí ještě může zvýšit. Nejméně 88 lidí, včetně 45 hasičů, utrpělo zranění. Mnoho z nich bylo odvezeno do nemocnice, po ošetření ale většinu z nich propustili, uvedla íránská státní média.

V blízkosti místa tragédie se nacházejí velvyslanectví Británie a Turecka, která byla včas evakuována. Po přeživších pátrali vojáci se psy i záchranáři. "O život přišlo více než 20 členů hasičských jednotek, kteří se snažili pomoci jiným," citovala státní televize starostu Teheránu, který hasiče označil za mučedníky. Mluvčí teheránských hasičů tuto bilanci ale nepotvrdil.

"Nemohu potvrdit smrt asi 20 hasičů…, někteří z nich ale byli zabiti. Záchranná operace pokračuje," uvedl. Íránský prezident Hasan Rúhání vyzval k okamžitému vyšetření příčin neštěstí a k odškodnění obětí.

Polooficiální íránská agentura Tasním informovala, že se vojáci snaží v troskách dostat k hasičům, kteří mohli neštěstí přežít. Jeden z prvních, kterého objevili živého, údajně hned vyslovil přání, aby ho poslali zpět dovnitř zachraňovat kolegy.

"Budova Plasco je velmi stará, leží na jihu Teheránu a jde o jednu z nejstarších budov ve městě. Využívá se hlavně k obchodním účelům," uvedla státní televize. Policie kolem domu postavila zátarasy. Z televizních záběrů bylo patrné, že se sedmnáctipatrová stavba sesula během několika sekund.

Hasiči začali s požárem bojovat kolem osmé hodiny ráno místního času (5:30 SEČ), kdy v budově ještě nebylo mnoho lidí. Zákazníky i personál se údajně podařilo evakuovat. Plameny bylo vidět do vzdálenosti několika kilometrů. Budova se zřítila o tři a půl hodiny později.

Budova nákupního střediska Plasco byla jednou z prvních výškových budov v íránské metropoli. V 60. letech ji nechal postavit íránský židovský podnikatel Habíb Elghánján a pojmenoval ji stejně jako svou společnost na výrobu plastů. Po islámské revoluci v roce 1979 byl Elghánján souzen za špionáž a popraven. Mnoho příslušníků íránské židovské komunity po tomto procesu z Íránu uprchlo, uvedla agentura AP.

Ve věži Plasco v minulosti hořelo několikrát

Agentura Tasním připomněla, že ve věži Plasco v minulosti hořelo několikrát. Dnes požár vznikl v devátém patře. Mluvčí hasičů řekl, že v budově bylo mnoho textilních dílen a že jejich majitelé byli v minulosti několikrát upozorněni na bezpečnostní problémy a požádáni, aby se z budovy vystěhovali.

Majitel obchodu v blízkosti stavby řekl, že ho policie přinutila na poslední chvíli odejít. "Bylo to jako v hororovém filmu, ten dům se mi zřítil před očima," řekl.

Na záběrech státní televize bylo vidět, jak se někteří z majitelů podniků či obchodů snaží po uhašení požáru do trosek budovy vrátit. "Přišel jsem o všechno. Co teď budu dělat? Co řeknu své rodině?" svěřil se agentuře Reuters jeden z obchodníků.

