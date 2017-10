V Austrálii zahynuli tři parašutisté, srazili se ve vzduchu

Tři parašutisté se zabili při srážce, k níž došlo během seskoku v severní Austrálii. Ke incidentu došlo pravděpodobně tak, že tandemovému páru se správně neotevřel padák - v pádu se pak srazili s dalším samostatně skákajícím parašutistou.

Tandemový seskok, ilustrační fotoFoto: Shutterstock

K nehodě došlo v oblasti pláže Mission Beach v severním Queenslandu. Přestože svědci okamžitě přivolali lékaře, všichni tři parašutisté na místě zemřeli. Jejich těla byla nalezena na soukromém pozemku zhruba půldruhého kilometru od plánované přistávací zóny, jedno bylo na stromě. Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na Australian Associated Press.

Podle policie došlo pravděpodobně k tomu, že tandemové dvojici, třicetiletému muži a padesátileté ženě, se z nějakého důvodu neotevřel správně padák - při skoku v tandemu má zkušený parašutista-instruktor svého kolegu či kolegyni "zavěšeného" na popruzích pod sebou a část letu absolvují oba volným pádem. Padák pak otevírá instruktor přímo za letu. V tomto případě se mu to ale zřejmě nepodařilo, a v pádu pak oba srazili dalšího parašutistu, který skákal sólově.

"Viděl jsem, že jeden padák je zamotaný a neotevírá se. Sledoval jsem ho, jak se volným pádem řítí k zemi, dokud nezmizel za stromy. Bylo hrozné dívat se na to, měl jsem srdce až v krku," řekl australským novinám Cairns Post nejmenovaný očitý svědek.

Jak parašutista, který zodpovídal za tandem, tak sólový parašutista byli podle společnosti Skydive Australia zkušení instruktoři. Samostatně skákající skydiver měl za sebou podle jejího prohlášení tisíce skoků.

Všechny seskoky v oblasti Mission Beach byly zatím pozastaveny, na místě pokračuje vyšetřování případu. "Je to děsivé, je to nešťastné a bude to velmi smutné pro spoustu rodin," řekl novinářům policista Peter Williamson.

Pláž Mission Beach, která se nachází jižně od města Cairns, je oblíbenou lokací řady společností provozujících paravýcvik. "Je nám nesmírně líto, že se dozvídáme takovou zprávu, a cítím se úplně zdeptaně. Tři lidé přišli o život při jedné nehodě, to je velmi, velmi smutné," uvedl John Kremastos, místopředseda oblastní rady regionu cassowarského pobřeží, do něhož spadá i Mission Beach.

K podobné nehodě došlo v Austrálii naposledy v červenci, kdy na jihozápadě Sydney zahynuli dva muži při tandemovém seskoku.