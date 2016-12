Při tureckých náletech v Sýrii zahynulo téměř 90 civilistů

Damašek - Při tureckých náletech zemřelo od čtvrtka na severu Sýrie 88 civilistů. Oznámila to dnes organizace syrských ochránců lidských práv (SOHR). Mezi mrtvými je podle nejméně 24 dětí. Turecko do bojů v Sýrii vstoupilo v srpnu s tím, že se bude podílet na boji proti radikálům z Islámského státu (IS).

Ze Sýrie kvůli bojům uprchly miliony lidí a skoro pět milionů je jich v sousedních zemích. Jordánsko jich přijalo asi 655 000.

SOHR, která sídlí v Británii a opírá se o informátory v Sýrii , tvrdí, že ve čtvrtek při operacích tureckého letectva přišlo o život 72 civilistů a dalších 16 zahynulo dnes ráno. Turecká armáda zaznamenala tento týden v bojích v oblasti města al-Báb velké ztráty. O život přišlo nejméně 16 jejích vojáků, od srpna pak Ankara hlásí mezi vojáky přes 30 obětí. Turecký ministr obrany Fikri Işik ve čtvrtek řekl, že turecká armáda na severu Sýrie zlikvidovala 1005 členů IS. Podle turecké organizace Blocks dnes turecká vláda blokuje přístup k některým webovým stránkám, aby zabránila šíření videa zachycujícího upálení dvou tureckých vojáků. IS toto video zveřejnil ve čtvrtek večer s komentářem, že je to záznam smrti dvou zajatých tureckých vojáků. Bojovníci IS je údajně zadrželi v okolí města al-Báb. Podle dnešních zpráv je nyní v Turecku ztížen přístup k Twitteru a YouTube. Není to poprvé, co se Ankara snaží tímto způsobem zabránit šíření materiálů považovaných za ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti, uvedla agentura AP. Psali jsme: Americký generál obvinil Rusko, že Sýrii využívá k výcviku armády





Autor: ČTK