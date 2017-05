Příběhy falešných obětí z Manchesteru. Naletěl i slavný deník Daily Mail

Uživatel Twitteru umístil na svůj účet snímek malého chlapce s komentářem, že se jedná o jeho pohřešovaného bratra, který není k nalezení po masakru v aréně. Bohužel – fotografie pochází z reklamního katalogu na dětské oblečení.

„Můj syn byl dnes v Manchesterské aréně, nereaguje na mé volání."

„Pomóc. Hledám sestru v Mnichově. Pracuje v McDonald´s zrovna, když se začalo střílet."

„Moje sestra byla v Nice kousek od nehody, prosím, pomozte, moje matka pláče."

Všechny tyhle tweety uveřejněné po nejrůznějších teroristických útocích v Evropě mají jedno společné – jsou falešné. Nebo jak se dnes říká – fake news. U každé takové zprávy se objevily snímky, které neměly nic společného s lidmi, kteří byli na místě neštěstí. Někteří nepocházeli ani z dané země.

As "anti-feminazi" trolls report me missing in #Manchester , a misogynist radio host in #Mexico is harassing me live on air. —Coincidence? pic.twitter.com/OFeecKwNkA

Po útoku na koncertě v Manchesteru se stovky lidí obraceli přes sociální sítě, když nemohli rychle zkontaktovat své blízké a přátele, kteří v aréně skutečně byli. Jenže do galerií pohřešovaných pronikly i falešní pohřešovaní. Protože i mezi médii nastal „boj o čtenáře", někteří z neexistujících pohřešovaných se dostali i do významných mediálních titulů.

Třeba Rachel Devineová. Právě se v nemocnici probudila po operaci. Kamarádka jí poslala vzkaz, zdali je její dcera Gemma v pořádku. Někdo totiž pustil do světa zprávu, že byla na koncertě americké zpěvačky a nehlásí se.

Rachel se divila. Věděla totiž, že její dcera vůbec není v Manchesteru, když všichni žijí v Melbourne v Austrálii, na druhém konci světa, kde Racxhel pracuje jako fotografka a její dcera studuje. „Byla jsem po operaci neschopná reagovat, jenže média ve snaze přinést příběh už někde sehnali její fotografii," svěřuje se Rachel Devinová. Slavný deník Daily Mail publikoval Gemmin příběh, žádal veřejnost o pátrání a pomoc.

SHE IS NOT MISSING! SOMEONE SAID SHE WAS BUT THAT IS A LIE! PLEASE RETWEET THIS TO SPREAD THAT SHE IS SAFE! #Manchester #manchesterattack pic.twitter.com/7aYLSOAuI2