Primabalerína byla moc vysoká a tak ji vyhodili

Washington - Primabalerína souboru v americkém státě Pensylvánie se ocitla bez práce, neboť převyšovala své kolegyně. A to doslova.

Někdejší sólistka baletu Slovenského národního divadla Sara Michelle Murawská tvrdí, že její výška 175 centimetrů byla příčinou propuštění, které jí šéf oznámil po posledním loňském představení. Vedení tanečního tělesa uvedlo, že se jim po roce působení přestala hodit do souboru.



Pětadvacetiletá baletka tančila mimo jiné sólo Cukrové víly v baletu Louskáček nebo titulní postavu v Popelce. Podle listu Philadelphia Inquirer svou výškou výrazně přerostla průměr souboru, který je o téměř deset centimetrů nižší.



Na sociálních sítích si Murawská minulý týden postěžovala, že jí vedení oznámilo, že je příliš vysoká na role v představeních plánovaných pro příští sezonu. "Největší obavy, s kterými jsem přicházela, byly z toho, že mě tady nebudou chtít nebo že mě odmítnou," uvedla na facebooku, "a pochopitelně (s tím souvisí) moje výška, kvůli níž jsem vždycky byla tak nejistá," dodala tanečnice, která z pensylvánského baletu odejde po jarní části letošní sezony.



Ještě než ji přitom umělecký šéf souboru Angel Corella loni ze Slovenska přijímal, tvrdil, že potřebuje tanečnice, které výškově příliš nevybočují. Pak se ale rozhodl pro vysokou rodačku z Virginie. "Zbožňuji vysoké tanečnice, protože já jsem nebyl vysoký tanečník. Má sestra je vysoká tanečnice. Ale musíme být realističtí," prohlásil tehdy.



Nyní se k propuštění Murawské nevyjádřil, neboť je podle filadelfského listu v zahraničí. "Budování baletního souboru světové úrovně je podobné jako stavba sportovního týmu světové úrovně. Stejně jako někteří hvězdní sportovci lépe zapadnou do jednoho týmu než do jiného, existují i tanečníci, kteří lépe naplní svůj potenciál v jiných souborech," uvedl v prohlášení k propuštění primabaleríny výkonný ředitel souboru David Gray.



