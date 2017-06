Princ Harry promluvil: Nikdo z královské rodiny prý nestojí o trůn

Nikdo v královské rodině nechce být králem či královnou, řekl britský princ Harry časopisu Newsweek. Zároveň ale dodal, že členové královské rodiny budou "plnit své povinnosti ve správný čas."

"Je zde někdo z královské rodiny, kdo by chtěl být králem nebo královnou? Nemyslím si," řekl doslova Harry. Princ také hovořil o tom, že se musel jako dvanáctiletý zúčastnit pohřebního průvodu pro svou matku, princeznu Dianu. Podle něj by žádné dítě nemělo být žádáno o něco takového. V roce 1997 se Harry připojil k otci, princi z Walesu, dědečkovi, vévodovi z Edinburghu, 15letému bratrovi, vévodovi z Cambridge a strýci Earlu Spencerovi v průvodu ulicemi Londýna.

"Maminka právě zemřela a já musel jít dlouhou cestu za rakví, obklopený tisíci lidmi, kteří mě sledovali a k tomu miliony dalších v televizi".

Podle Harryho má on jeho bratr vliv na postupnou modernizací monarchie. Jeho babička- královna Alžběta je prý nechá dělat si věci vlastním způsobem. "Je to choulostivý vyvažovací akt, který nechce nikoho zarmoutit. Britská veřejnost a celý svět potřebují instituce, jako je tato," dodal Harrry.

Harry také pochválil princeznu Dianu za to, že mu ukázala obyčejný život. Lidé budou podle Harryho "ohromeni" tím, jak obyčejný život on a princ William vedou. "Já chodím sám nakupovat. Někdy se obávám, že mě budou lidé chtít fotit svými telefony, ale jsem odhodlaný mít relativně normální život a pokud budu mít to štěstí splodit děti, oni ho mohou mít také… I kdybych byl králem, chodil bych sám nakupovat," řekl Harry.