Přírodní katastrofy loni způsobily škody za 4,7 bilionu Kč

Mnichov - Přírodní katastrofy loni způsobily nejvyšší škody od roku 2012. Zatímco v roce 2015 se hospodářské ztráty způsobené katastrofami vyšplhaly na 90 miliard dolarů (2,4 bilionu korun), loni to bylo 175 miliard dolarů (4,7 bilionu korun). Oznámila to dnes německá zajišťovna Munich Re. Počet obětí živlů byl loni ale druhý nejnižší za posledních 30 let.

Nejničivější katastrofou loňského roku bylo dubnové zemětřesení na jihojaponském ostrově Kjúšú, které způsobilo škody ve výši 31 miliard dolarů (838 miliard korun). Zhruba šest miliard (155,5 miliardy korun) škod způsobených otřesy pokrylo pojištění. Povodně v Číně z loňského června způsobily škody ve výši 20 miliard dolarů (518 miliard korun) a říjnový hurikán Matthew, který postihl karibskou oblast, poničil majetek za 10,2 miliardy dolarů (264 miliard korun). V případě čínských záplav byly pojištěny jen dvě procenta škod, uvedla Munich Re. Čtěte také: Katastrofy letos vyjdou pojišťovny o třetinu dráž než loni Z celkových 175 miliard dolarů škod pojišťovny proplatily 50 miliard dolarů (1,3 bilion korun), uvedla zajišťovna. V roce 2015 proplatily pojišťovny jen 27 miliard dolarů (699 miliard korun), tedy zhruba jen polovinu. Na rozdíl od roku 2015 byl loňský rok mnohem méně tragický co do počtu obětí na lidských životech. Zatímco předloni zahynulo během přírodních katastrof 25 400 lidí, loni to bylo podle statistiky německé zajišťovny 8700. To je druhý nejnižší počet za posledních třicet let. Ačkoli následoval po čtyřech letech relativně nízkých škod, nebyl z dlouhodobého hlediska loňský rok nijak výjimečný. Podle člena představenstva Munich Re Torstena Jeworreka se škody pohybovaly v rozmezí, které se dalo očekávat. Výše škod způsobených přírodními katastrofami v jediném roce jsou podle něj nahodilé, a nelze z nich tedy vyvozovat žádné dlouhodobé trendy. Přeštěte si: OSN: Přírodní katastrofy za 20 let usmrtily na 600 tisíc lidí





